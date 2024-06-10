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Зінченко та його дружина похрестили маленьку донечку: неймовірні фото

Понеділок 10 червня 2024 22:01
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Зінченко та його дружина похрестили маленьку донечку: неймовірні фото Пара виховує двох дітей (фото: instagram.com)
Автор: Поліна Іваненко

Український футболіст Олександр Зінченко, який є півзахисником і лівим захисником лондонського "Арсеналу", а також збірної України, похрестив маленьку донечку Лею. У серпні цього року дівчинці виповниться перший рік.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Зінченко та його красуня-дружина, блогерка Влада Седан, зробили спільний допис в Instagram та розчулили фанів неймовірними фото.

Як минула подія

Для важливої події пара підібрала стильні луки. Влада вдягла білу сукню в горошок. Елегантний комірець та акцент на талії підкреслили красу блогерки. Свій образ вона доповнила білими босоніжками на підборах.

Зінченко та його дружина похрестили маленьку донечку: неймовірні фотоЗінченко похрестив доньку (фото: instagram.com)

А Зінченко приміряв ніжно-блакитний костюм, білосніжну футболку та сині лофери, які було підібрано в тон до одягу.

Маленьку Лею батьки вдягли у сукню, а на голові дитини можна було помітити білий бантик.

Святкування хрестин, як і наряди батьків й маленької Леї, було у синьо-блакитних кольорах. Гостей приймали за розкішним столом, прикрашеним трендовими букетами гортензій та вишуканим посудом.

Зінченко та його дружина похрестили маленьку донечку: неймовірні фото

Хрестини доньки Зінченка (фото: instagram.com)

"Наші теплі спогади з дня Хрещення Леї", - лаконічно підписали серію ніжних фото футболіст та його дружина.

Як реагує мережа

У коментарях фани привітали Лею з хрещенням, а батьків з важливою для їхньої дитиною подією. Юзери пишуть:

  • "Найщиріші вітання з радісною подією"
  • "Вітаю, все таке гарне, щастя та здоровʼя Леї"
  • "Такі милі та гарні"
  • "Нехай Ангел-охоронець на кожному кроці оберігає вашу малечу"
  • "Такі гарні фото, вітаю".

До слова, раніше ми називали, 4 завидних холостяків збірної України.

Окрім цього, нещодавно які дружини футболістів не менш популярні, ніж їхні чоловіки.

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