После прохождения ВВК: украинский тикток-блогер "смылся" за границу (видео)

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok блогера.

Что известно о выезде из Украины

Сылян из Винницы, опубликовал серию видео, на которых рассказал о своих буднях за рубежом. Сначала он показал гостиничный номер, в котором на сутки остался в Молдове. Туда, очевидно, парень поехал, чтобы воспользоваться услугами авиалиний.

"Вы же уже поняли, что я не в Украине. В Молдове меня тоже нет уже. Процедура заняла чуть больше суток", - написал блогер под видео.

Затем он поделился впечатлениями от Турции и Болгарии. В последней ему особенно понравилось наличие перевода на русский язык.

По сообщениям в сети, ранее парня "запаковали ТЦК", после чего его направили на военно-врачебную комиссию. А уже впоследствии он выехал из Украины.

"Когда ты ведешь бизнес, а тебя на дороге похищают люди, - такое себе. Под давлением подписи требуют", - рассказал о своем опыте тиктокер в комментариях.

Сылян прокомментировал выезд из Украины (скриншот)

Что известно об исчезновении блогера

Подписчики забили тревогу в начале марта, когда заметили, что блогер длительное время не выходил на связь. Последний раз он выкладывал развлекательное видео еще в конце февраля. Впоследствии он подтвердил, что проходит военно-врачебную комиссию, разместив видео из больницы.

"Я жив, сейчас прохожу повторное ВВК. Нахожусь в больнице... Я добился, чтобы было повторное ВВК, нормальное", - заявил он.

Руслан поделился 16 марта, что скоро получит соответствующие документы и покажет их подписчикам. Отвечая на вопрос одного из комментаторов, он также сказал, что имеет проблемы со здоровьем и не будет выезжать из страны.

Комментарий блогера о состоянии здоровья (скриншот)

По словам Сыляна, ему вернули телефон уже в больнице.

"Больница в Польше?" Было бы хорошо, если бы больница была в Польше. "Телефон забирали и не отдавали?" Ну чего в больнице и отдали. Все отдали без проблем, но не было настроения снимать", - отвечал еще в марте на вопросы подписчиков он.

Блогер Сылян (скриншот)

Затем тиктокер вернулся домой и рассказал, что планирует закрыть свой бизнес. Он торговал различными бытовыми товарами через собственный онлайн-магазин.

"После того, что произошло со мной, не хочу ни бизнеса, ни налогов", - сказал Сылян.