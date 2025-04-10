"Пішов по квіти - не дійшов": Марний з "ДК Енергетик" вперше розповів, як опинився у війську

Соліст гурту "ДК Енергетик" Яків Марний, який вже проходить військову підготовку, вперше розповів, як його мобілізували. За словами вокаліста, він не хотів втікати чи уникати служби у війську.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Марний сказав в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі "Армія TV".

Співак зазначив, що потрапив у військо після того, як зустрів ТЦК.

"Пішов купувати дружині квіти - не дійшов", - прямо сказав Яків.

Втім, він не намагався уникнути мобілізації. За словами Марного, він розумів, що не має "ховатися".

"Левова частка наших слухачів - це військовослужбовці, які просто навряд чи зрозуміють подібний рух. І, напевно, це те, що теж творчість "ДК"... За силу, за терпіння, за те, що можна все пройти. І головне там, не знаю, віра, про силу духу. І якщо і я такий тяп-тяп-тяп-тяп - то хто я такий, щоб потім співати ці пісні?" - заявив артист.

Також Яків розповів, якою була реакція його дружини. Вона була шокована, але сказала: "Ми сильні будемо, витерпимо це і все буде окей".

"Був вибір, можна було б полетіти в Англію і там пройти навчання. Можливо, трошки довше це по часу зайняло б, тому що це логістика - туди і назад. Я за кордон особливо не тягнусь і хочеться бути ближче хоч якось до дружини і дітей", - додав співак.

Окрім цього, він поділився спогадами про "нульовий день" - момент, коли він лише потрапив на підготовку. Це було важко, визнає Марний.

"Жорстко! Вийшли з транспортного засобу і там одразу: вперед, вперед... Всі біжать, потім всім треба впасти та повзти, всюди димовухи, вибухи, крики інструкторів... Ну під кінець я трошки вже був, скажімо, виснажений повністю", - пригадав артист.

Він не приховує, що тренуватися важко. Ба більше, свій фізичний стан Яків оцінює як "незадовільний". Але, додає співак, може бути краще. Він вже помічає, що може набагато більше, аніж до цього всього.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Марний розповідав, що думав про мобілізацію. Окрім цього, співак прямо казав, що проти бронювання артистів-чоловіків.

"Та ні. Ні і ще раз ні. Ми такі самі люди, як і всі інші. Я думаю, мати якісь привілеї - це дурниці", - говорив Яків.