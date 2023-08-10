Після підриву Каховської ГЕС у Чорне море вперше за 20 років повернулися мармурові краби та морські коники

"Ці види практично зникли..."

Дослідники з Одеси вперше від початку повномасштабної війни змогли зануритися у воду. Це відбулося в районі мису Одеський північний, мису Малий Фонтан і мису Великий Фонтан.

За словами аквалангістів, дно моря стало значно чистішим після підриву Каховської ГЕС, але це не єдина приємна новина.

Колонії мідій, які перебувають на глибині понад три метри не постраждали, а рапани стали просто гігантськими. Причиною цьому є те, що їхній вилов з початком бойових дій майже повністю припинився.

Крім того, на узбережжі збільшилися популяції креветки, яку в народі називають рачкою. Та найдивовижнішою новиною стало повернення мармурових крабів, яких у великих кількостях не бачили майже 20 років.

У Чорне море повернулися мармурові краби, яких не бачили 20 років (фото: dumskaya.net)

"Цей вид зустрічався до початку масштабного гідробудівництва на одеському узбережжі, але потім він практично зник. Також активізувалися раки-відлюдники. Бачив значну кількість червонокнижних морських коників, а ось морських голок практично немає, мабуть, ці види серйозно постраждали від опріснення", - розповів Олександр Куракін.

Крім того, помітили й морських коників (фото: dumskaya.net)

Чому краби та морські коники повернулися

Гідробіологи пов'язують такі зміни не тільки з наслідками підриву ГЕС, а й з тим, що судноплавство практично зупинено, і вже понад півтора року немає великої кількості відпочивальників.

"Фактично наше море зараз існує у форматі заказника або заповідника - його мешканців майже ніхто і ніщо не турбує", - додає завідувач лабораторії прикладної гідроекології Інституту морської біології НАН Сергій Хуторний.