Частковий доступ. Коли в Одесі відкриють пляжі: відповідь міськради
В Одесі та в Одеській області готують пляжі, на яких дозволять відпочинок із купанням у морі. Відповідне розпорядження днями підписав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Які саме пляжі дозволять відкрити для відпочивальників, ще визначають, повідомили TRAVEL РБК-Україна у прес-службі Одеської міськради.
"Наразі Одеська міська рада проводить роботу щодо визначення ділянок пляжних зон, які можуть бути доступними для відвідування громадянами з метою оздоровлення та купання у морі в межах берегової зони, а також щодо їх відповідності вимогам наказу Одеської ОВА", – розповіла прес-секретар мерії Наталія Мальцева.
Після того, як підготовчі заходи будуть завершені, комісії обстежать ділянки, а акти обстежень направлять до Одеської обласної військової адміністрації для прийняття рішення про можливий частковий доступ до певних ділянок пляжних зон.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав Одеську, Білгород-Дністровську та Ізмаїльську РВА провести відповідну підготовку пляжів до 10 серпня.
"Закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі", – звернувся він.
Фото: Попередження про небезпеку мін в Одесі (gettyimages.com)
Офіційний дозвіл відкритися для купання отримають пляжі, які матимуть:
- захисні сітки, що унеможливлюють потрапляння мін;
- спостережно-рятувальні пости;
- буї;
- засоби гучного мовлення;
- укриття поблизу.
У червні в Одесі готувалися відкрити пляжі – від Ланжерону до 16 станції Великого Фонтану. Умовою була відгороджена сітками зона купання. Доступ до пляжів планували відкрити тільки у світлу пору доби.
Але після підриву Каховської ГЕС вода в морі була визнана забрудненою. Зараз якість води у Чорному морі відповідає санітарним нормам.
Тим часом в Україні можна провести відпустку із відпочинком у басейнах із гірками та хвилями. Аквапарки працюють у західних регіонах країни, куди українці найбільше їдуть відпочивати цього літа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.