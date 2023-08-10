После подрыва Каховской ГЭС в Черное море впервые за 20 лет вернулись мраморные крабы и морские коньки

"Эти виды практически исчезли..."

Исследователи с Одессы впервые с начала полномасштабной войны смогли погрузиться в воду. Это произошло в районе мыса Одесский северный, мыса Малый Фонтан и мыса Большой Фонтан.

По словам аквалангистов, дно моря стало гораздо чище после подрыва Каховской ГЭС, но это не единственная приятная новость.

Находящиеся на глубине колонии мидий более трех метров не пострадали, а рапаны стали просто гигантскими. Причиной тому является то, что их отлов с началом боевых действий почти полностью прекратился.

Кроме того, на побережье возросли популяции креветки, которых в народе называют рачками. Но самой удивительной новостью стало возвращение мраморных крабов, которых в больших количествах не видели почти 20 лет.

В Черное море вернулись мраморные крабы, которых не видели 20 лет (фото: dumskaya.net)

"Этот вид встречался до начала масштабного гидростроительства на одесском побережье, но потом он практически исчез. Также активизировались раки-отшельники. Видел значительное количество краснокнижных морских коньков, а вот морских игл практически нет, пожалуй, эти виды серьезно пострадали от опреснения", - рассказал Александр Куракин.

Кроме того, заметили и морских коньков (фото: dumskaya.net)

Почему крабы и морские коньки вернулись

Гидробиологи связывают такие изменения не только с последствиями подрыва ГЭС, но и с тем, что судоходство практически остановлено, и уже более полутора лет нет большого количества отдыхающих.

"Фактически наше море сейчас существует в формате заказника или заповедника - его жителей почти никто и ничто не беспокоит", - добавляет заведующий лабораторией прикладной гидроэкологии Института морской биологии НАН Сергей Хуторный.