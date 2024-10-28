После конфискации имущества Повалий вспомнила о Киеве: что сказала певица-предательница

На днях стало известно, что певица-предательница Таисия Повалий осталась без имущества в Украине после того, как соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд. Позже этого она высказалась по поводу жилья в РФ , которое взяла в кредит, а теперь неожиданно вспомнила о Киеве.

Что на этот счет сказала артистка-путенистка, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее комментарий российским СМИ.

Таисия Повалий вспомнила о Киеве

Так, в разговоре с пропагандистскими журналистами исполнительница рассказала, как во время жизни в украинской столице занималась садоводством. Однако после переезда в страну-агрессор она перестала этим заниматься, ведь там, по ее словам, "совсем не такая земля".

"В Киеве у меня были грядки и неплохой урожай. Здесь у нас совершенно другой участок: другая земля, другие растения. Здесь нет такой земли, чтобы можно было что-то посадить и вырастить. Зато у меня на участке много елок: воздух чистый, дышится отлично", - сказала Повалий.

Таисия Повалий вспомнила о Киеве (фото: российские СМИ)

Сейчас, как известно, уроженка Киевщины проживает в частном доме в Москве. Недвижимость она взяла в кредит, поскольку полной суммы для покупки у нее не было. Также певица отметила, что пока решила не делать ремонт, поскольку ее и так все устраивает.

"Я дом купила в ипотеку. Сейчас регулярно плачу ежемесячные платежи. Дом мы купили подержанный, не новый. В нем до нас жили люди десять лет. Мы ничего не покупали особенного, потому что они оставили нам мебель. Ремонт тоже не делали. Сейчас это не обязательно. Пока мне все нравится", - поделилась подробностями предательница.

Таисия Повалий купила жилье в РФ (фото: российские СМИ)

Позиция Таисии Повалий касательно войны

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Таисия Повалий оказалась среди тех, кто предал родную страну и отправился на поиски "лучшей жизни" в Россию. Туда же она вывезла и свою мать, которая вроде бы не хотела этого.

Артистка, когда высказывается на тему войны, повторяет хорошо известные пророссийские нарративы о том, что "Россия пришла спасать украинцев".

Сын певицы, Денис Повалий, проживающий в ее доме в Испании, высказывался о решении Высшего антикоррупционного суда о конфискации имущества. Что сказал по этому поводу исполнитель, можете почитать в нашем материале.

Таисия Повалий получила российское гражданство (фото: российские СМИ)