Після 24 лютого на фронт пішло понад дві тисячі партійців "Євросолідарності", - Порошенко

Після 24 лютого 2022 року пішли захищати Україну у Збройні Сили України та сили тероборони 2214 партійців "Європейської солідарності". 42 з них загинули в боях за Україну.

"Після повномасштабного вторгнення 2 214 партійців "Європейської солідарності" пішли захищати Україну у ЗСУ та ТрО. І сьогодні вони в холодних окопах, під шквальним вогнем по всій лінії зіткнення. Вдень та вночі борються, щоб Україна жила. Щоразу, коли їду на фронт, ми зустрічаємося, щоб обійнятися, потиснути руки, поговорити. Та передати техніку, що буде гнати ворога у пекло", - зазначив Порошенко.

Він також виклав відео з героями. "Ми зніматимемо ще і ще. Щоб показати вам їхні обличчя", - додав Порошенко.