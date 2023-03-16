UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після 24 лютого на фронт пішло понад дві тисячі партійців "Євросолідарності", - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Після 24 лютого 2022 року пішли захищати Україну у Збройні Сили України та сили тероборони 2214 партійців "Європейської солідарності". 42 з них загинули в боях за Україну.

Про це повідомив лідер партії Петро Порошенко.

"Після повномасштабного вторгнення 2 214 партійців "Європейської солідарності" пішли захищати Україну у ЗСУ та ТрО. І сьогодні вони в холодних окопах, під шквальним вогнем по всій лінії зіткнення. Вдень та вночі борються, щоб Україна жила. Щоразу, коли їду на фронт, ми зустрічаємося, щоб обійнятися, потиснути руки, поговорити. Та передати техніку, що буде гнати ворога у пекло", - зазначив Порошенко.

Він також виклав відео з героями. "Ми зніматимемо ще і ще. Щоб показати вам їхні обличчя", - додав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні по обіді окупанти обстріляли населений пункт Стариково в Сумській області з мінометів.

Крім того, вчора росіяни обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоЄвропейська солідарність