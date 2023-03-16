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Війська РФ обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області

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Сумська область, Четвер 16 березня 2023 16:39
Війська РФ обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області Фото: Війська РФ обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 березня, проросійські війська знову обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 12:40 до 13:00 окупанти завдали мінометних ударів по населеному пункту Стариково. Зафіксовано 20 "прильотів".

Крім того, з 14:24 до 15:15 росіяни знову обстріляли з міномета 120 мм район н.п. Стариково. Був 21 "приліт".

За даними військових, втрат серед особового складу та техніки немає. При цьому інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вранці атакували Білопільську громаду Сумської області з артилерії та гранатомета.

Крім того, вчора росіяни обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

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