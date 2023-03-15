Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії: постраждало чотири громади
У середу, 15 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій чотирьох громад: Краснопільської, Хотинської, Шалигинської, Новослобідської. Було зафіксовано 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї - 161 "прильот"/постріл", - йдеться в повідомленні.
- Хотинська громада: зранку внаслідок мінометного обстрілу зруйновано офіс агрофірми (7 "прильотів").
- Шалигинська громада: через мінометний обстріл згоріла приватна господарська споруда (10 "прильотів").
- Краснопільська громада: росіяни по території громади били з артилерії - 4 "прильоти".
- Новослобідська громада: зафіксовано 1 "приліт" з артилерії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 14 березня, російські війська обстріляли три громади Сумської області.
Також раніше ми писали, що у понеділок, 13 березня, окупанти знову обстріляли Сумську область. За добу зафіксовано 94 "прильоти".
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