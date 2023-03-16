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После 24 февраля на фронт ушло более двух тысяч партийцев "Евросолидарности", - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

После 24 февраля 2022 пошли защищать Украину в Вооруженные Силы Украины и силы терробороны 2214 партийцев "Европейской солидарности". 42 из них погибли в боях за Украину.

Об этом сообщил лидер партии Петр Порошенко.

"После полномасштабного вторжения 2 214 партийцев "Европейской солидарности" пошли защищать Украину в ВСУ и ТРО. И сегодня они в холодных окопах, под шквальным огнем по всей линии столкновения. Днем и ночью борются, чтобы Украина жила. Каждый раз, когда еду на фронт, мы встречаемся, чтобы обняться, пожать руки, поговорить. Но передать технику, которая будет гнать врага в ад", - отметил Порошенко.

Он также выложил видео с героями. "Мы будем снимать еще и еще. Чтобы показать вам их лица", - добавил Порошенко.

Напомним, сегодня после обеда оккупанты обстреляли населенный пункт Стариково в Сумской области из минометов.

Кроме того, вчера россияне обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

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Петр ПорошенкоЕвропейская солидарность