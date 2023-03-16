После 24 февраля на фронт ушло более двух тысяч партийцев "Евросолидарности", - Порошенко

После 24 февраля 2022 пошли защищать Украину в Вооруженные Силы Украины и силы терробороны 2214 партийцев "Европейской солидарности". 42 из них погибли в боях за Украину.

"После полномасштабного вторжения 2 214 партийцев "Европейской солидарности" пошли защищать Украину в ВСУ и ТРО. И сегодня они в холодных окопах, под шквальным огнем по всей линии столкновения. Днем и ночью борются, чтобы Украина жила. Каждый раз, когда еду на фронт, мы встречаемся, чтобы обняться, пожать руки, поговорить. Но передать технику, которая будет гнать врага в ад", - отметил Порошенко.

Он также выложил видео с героями. "Мы будем снимать еще и еще. Чтобы показать вам их лица", - добавил Порошенко.