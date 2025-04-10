"Пошел за цветами - не дошел": Марный из "ДК Енергетик" впервые рассказал, как оказался в армии

Солист группы "ДК Енергетик" Яков Марный, который уже проходит военную подготовку, впервые рассказал, как его мобилизовали. По словам вокалиста, он не хотел убегать или избегать службы в армии.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Марный сказал в интервью, которое вышло на YouTube-канале "Армія TV".

Певец отметил, что попал в армию после того, как встретил ТЦК.

"Пошел покупать жене цветы - не дошел", - прямо сказал Яков.

Впрочем, он не пытался избежать мобилизации. По словам Марного, он понимал, что не должен "прятаться".

"Львиная доля наших слушателей - это военнослужащие, которые просто вряд ли поймут подобное движение. И, наверное, это то, что тоже творчество "ДК"... За силу, за терпение, за то, что можно все пройти. И главное там, не знаю, вера, о силе духа. И если и я такой тяп-тяп-тяп-тяп-тяп - то кто я такой, чтобы потом петь эти песни?" - заявил артист.

Также Яков рассказал, какой была реакция его жены. Она была шокирована, но сказала: "Мы сильные будем, вытерпим это и все будет окей".

"Был выбор, можно было бы полететь в Англию и там пройти обучение. Возможно, немножко дольше это по времени заняло бы, потому что это логистика - туда и обратно. Я за границу особо не тянусь и хочется быть ближе хоть как-то к жене и детям", - добавил певец.

Кроме этого, он поделился воспоминаниями о "нулевом дне" - момент, когда он только попал на подготовку. Это было трудно, признает Марный.

"Жестко! Вышли из транспортного средства и там сразу: вперед, вперед... Все бегут, потом всем надо упасть и ползти, везде дымовухи, взрывы, крики инструкторов... Ну под конец я немножко уже был, скажем, истощен полностью", - вспомнил артист.

Он не скрывает, что тренироваться трудно. Более того, свое физическое состояние Яков оценивает как "неудовлетворительное". Но, добавляет певец, может быть лучше. Он уже замечает, что может гораздо больше, чем до этого всего.

Напомним, в интервью РБК-Украина Марный рассказывал, что думал о мобилизации. Кроме этого, певец прямо говорил, что против бронирования артистов-мужчин.

"Да нет. Нет и еще раз нет. Мы такие же люди, как и все остальные. Я думаю, иметь какие-то привилегии - это глупости", - говорил Яков.