UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пішов із життя "головний синоптик України" - кіт Апельмон

Фото: Помер кіт ситноптика Наталки Діденко (facebook.com/tala.didenko)
Автор: Людмила Жукова

8 жовтня помер кіт Апельмон синоптика Наталки Діденко. Тварина запам'яталася тим, що власниця брала його на телевізійні ефіри по погоді.

Про смерть тварини повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook Наталки Діденко.

Чим запам'ятався українцям вихованець синоптика

Зазначається, що рудому коту було 17 років.

"Апельмон пішов від нас", - повідомила у публікації синоптик.

Вихованець Наталки наприкінці липня відсвяткував свій 17-й день народження. Його запам'ятали в медіапросторі завдяки телевізійним ефірам зі своєю господинею Наталією Діденко, яка разом з ним вела прогнози погоди.

Помер кіт Апельмон синоптика Наталки Діденко (фото: facebook.com/tala.didenko)

У коментарях передплатники висловили співчуття Наталці.

  • Дуже сумуватиму за Апельмоном. Частинка життя та радості. Ніжність та любов. Без нього все буде негаразд. Нехай царствує.
  • Апельмон завжди буде в наших серцях, його котяча душа вестиме прогноз погоди, він завжди буде живим, руденький ангел, який є символом прогнозу погоди від пані Наталії.
  • Мої співчуття. Такий шикарний кіт. Сил витримати цю втрату.
  • Прекрасне життя неймовірного кота. Як шкода, коли час разом добігає кінця. Співчуваю вам.
  • Наталко, це був найпрекрасніший кіт, якого я знала за всю життя.
  • Співчуваю вам. Така величезна втрата. Такий чудовий Апельмончик. Обіймаю вас із Сергієм, тримайтесь, будь ласка.
  •  

Нагадаємо, що в екопарку Харкова отруїли тварин.

Читайте також, що українцям пропонують собак за понад 150 тисяч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погодатварини