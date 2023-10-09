Пішов із життя "головний синоптик України" - кіт Апельмон

8 жовтня помер кіт Апельмон синоптика Наталки Діденко. Тварина запам'яталася тим, що власниця брала його на телевізійні ефіри по погоді.
Про смерть тварини повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook Наталки Діденко.
Чим запам'ятався українцям вихованець синоптика
Зазначається, що рудому коту було 17 років.
"Апельмон пішов від нас", - повідомила у публікації синоптик.
Вихованець Наталки наприкінці липня відсвяткував свій 17-й день народження. Його запам'ятали в медіапросторі завдяки телевізійним ефірам зі своєю господинею Наталією Діденко, яка разом з ним вела прогнози погоди.
Помер кіт Апельмон синоптика Наталки Діденко (фото: facebook.com/tala.didenko)
У коментарях передплатники висловили співчуття Наталці.
Дуже сумуватиму за Апельмоном. Частинка життя та радості. Ніжність та любов. Без нього все буде негаразд. Нехай царствує.
Апельмон завжди буде в наших серцях, його котяча душа вестиме прогноз погоди, він завжди буде живим, руденький ангел, який є символом прогнозу погоди від пані Наталії.
Мої співчуття. Такий шикарний кіт. Сил витримати цю втрату.
Прекрасне життя неймовірного кота. Як шкода, коли час разом добігає кінця. Співчуваю вам.
Наталко, це був найпрекрасніший кіт, якого я знала за всю життя.
Співчуваю вам. Така величезна втрата. Такий чудовий Апельмончик. Обіймаю вас із Сергієм, тримайтесь, будь ласка.