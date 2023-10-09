Ушел из жизни "главный синоптик Украины" - кот Апельмон

В Украине 8 октября умер кот Апельмон синоптика Наталки Диденко. Животное запомнилось тем, что хозяйка брала его на телевизионные эфиры по погоде.
О смерти животного сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Наталки Диденко.
Чем запомнился украинцам питомец синоптика
Отмечается, что рыжему коту было 17 лет.
"Апельмон ушел от нас", - сообщила в публикации синоптик.
Питомец Наталки в конце июля отпраздновал свой 17-й день рождения. Его запомнили в медиапространстве, благодаря телевизионным эфирам со своей хозяйкой Наталией Диденко, которая вместе с с ним вела прогнозы погоды.
Скончался кот Апельмон синоптика Наталки Диденко (фото: facebook.com/tala.didenko)
В комментариях подписчики выразили соболезнования Наталке.
Дуже сумуватиму за Апельмоном. Частинка життя і радості. Ніжність і любов. Без нього все буде не так. Нехай царствує.
Апельмон завжди буде в наших серцях, його котяча душа вестиме прогноз погоди, він завжди буде живим, руденький янгол, який є символом прогнозу погоди від пані Наталії.
Мої співчуття. Такий розкішний кіт. Сил витримати цю втрату.
Прекрасне життя неймовірного кота. Як жаль, коли час разом добігає кінця. Співчуваю вам.
Наталко, це був найпрекрасніший кіт, якого я знала за все життя.
Співчуваю вам. Така величезна втрата. Такий прекрасний Апельмончик. Обіймаю вас із Сергієм, тримайтесь, будь ласка.