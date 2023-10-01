Українцям пропонують собак за понад 150 тисяч. Які породи найпопулярніші та чому

Собаки стали друзями людині за найдавніших часів. Приручені тисячі років тому вони й досі є нашими незамінними помічниками і компаньйонами. Разом з ними ми працюємо, розважаємось, відпочиваємо. Цінуємо їхню вірність, характер і службові якості, але не забуваємо й про екстер'єр.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні оголошення на порталі OLX та визначило, які породи собак у нашій державі є сьогодні найдорожчими, та чим вони відрізняються.

Французький бульдог

(окрас New shade Isabella tan з "пухнастим" геном fluffy)

Французькі бульдоги були виведені з англійських бульдогів і спершу слугували бійцівськими собаками малого формату. Часом кінологи вказують серед предків цієї породи зниклих нині іспанських бульдогів (аланів).

Ці собаки - середнього розміру, пропорційно і компактно складені, володіють оригінальною зовнішністю і відважним, але розсудливим темпераментом.

Основні окраси: білий з плямами й без них, біло-тигровий, біло-палевий, тигровий, палевий (від яскраво червоного до "кави з молоком"), чорно-тигровий.

Вага французьких бульдогів може коливатись від 8 кг до 15 кг. Висота у загривку - 28-38 см. Кобелі традиційно більші та важчі, ніж суки.

Вартість цуценяти - 5 000 євро (близько 202 500 гривень).



Скріншот (olx.ua)

Teacup Мальтипу F1

Мальтипу - порода, яку вивели шляхом схрещування мальтійської болонки (мальтезе) і карликового пуделя (той-пуделя). Приставка F1 означає рівень гібридизації (50% від мальтезе й від 50% той-пуделя).

Порода мальтипу є "дизайнерською". Такі собаки є гіпоалергенними, атлетичними, пропорційними та активними.

За структурою шерсті, вони поділяються на: кучерявих, гладкошерстих і жорстко-хвилястих. За окрасом можуть бути найрізноманітніші - білі, сріблясті, кремові, персикові, коричневі, блакитні та навіть чорні. Зустрічаються також дво- або трикольорові окраси, мармурові.

Вага мальтипу коливається від 2,5 кг до 9 кг. Висота у загривку - 15-35 см.

Вартість цуценяти - 5 000 євро (близько 202 500 гривень).

Скріншот (olx.ua)

Екстра-мікро померанський шпіц

Померанський шпіц (помаранча) - найменший представник шпіців. Назва походить від назви історичної області Німеччини - Померанії.

У померанського шпіца зустрічається десять забарвлень: чорний, чорно-підпалий, шоколадний, рудий з черню (соболиний), помаранчевий, кремовий, блакитний, блакитно-підпалий, білий і двоколірний.

Ці собаки мають різносторонній характер. Вони добродушні й відкриті. Проте водночас - дуже сміливі та відважні.

Вага померанських шпіців - від 1,4 кг до 3,5 кг. Висота у загривку - 18-22 см.

Вартість цуценяти - 200 000 гривень.

Скріншот (olx.ua)

Червоний китайський бульдог

Червоний китайський бульдог (або чунцін) - дуже давня й рідкісна порода, що історично використовувалась у Китаї (в його південно-західній провінції Чунцін) для охорони та полювання.

За версією археологів та істориків, собаки цієї породи з'явились близько 2 тис. років тому й не були схрещені з іншими видами.

Сьогодні ці собаки є безстрашними захисниками власної родини й території. Крім того, вони чудові компаньйони.

Важать червоні китайські бульдоги від 22 кг до 25 кг. Висота у загривку - 30-35 см.

Вартість цуценяти - 200 000 гривень.

Скріншот (olx.ua)

Довгошерста німецька вівчарка

Поява німецької вівчарки - результат цілеспрямованого селекціонування з метою виведення стійкого типу пастушого собаки. Відбір здійснювався за принципом якнайкращої фізичної та психічної відповідності собаки пастушим функціям.

Довгошерста вівчарка по суті не відрізняється від короткошерстої. Лише має довгу шерсть по всьому тілу з густішими ділянками за вухами, на ногах і хвості.

Найбільше цінуються яскраві забарвлення шерсті, яка може бути чорною, чепрачною, зонарно-сірою і зонарно-рудою. Очі мигдалеподібної форми завжди карі, а колір шерсті лап і нижньої частини корпусу часто світліший, ніж на спині.

Важать німецькі вівчарки від 22 кг до 40 кг. Висота у загривку - 55-65 см.

Вартість цуценяти - 4 900 доларів (близько 184 730 гривень).

Скріншот (olx.ua)

Лабрадор ретрівер

Лабрадор ретрівер (лабрадор) - одна з найпопулярніших порід у світі. Вважається, що її предками були собаки північноамериканських індіанців.

Собаки цієї породи відмінно плавають і пірнають, полюють, рятують людей, охороняють свою родину й територію.

Шерсть у лабрадорів - "подвійна" (остьове жорстке волосся та стійке до негоди підшерстя). Колір суцільний: чорний, палевий (від світло-кремового до темно-рудого), коричневий (іноді називають печінковий або шоколадний). У собак чорного й коричневого забарвлення допустима маленька біла пляма на грудях.

Важать лабрадори від 25 кг до 40 кг. Висота у загривку - 54-57 см.

Вартість цуценяти - 4 500 євро (близько 182 250 гривень).

Скріншот (olx.ua)

Великий філіппінський пудель

Пудель - нащадок різних мисливських собак. Виник у результаті схрещування жорсткошерстої французької лягавої, іспанських і португальських водяних собак.

Він є родоначальник низки декоративних порід - від великого пуделя походять дрібні різновиди (малий, карликовий і той-пудель).

Усіх пуделів об’єднує характерна кучерява шерсть суцільного окрасу і природна талановитість. Вони є сімейними улюбленцями і завжди готові до жартів і трюків. Відмінно почувають себе поряд з іншими домашніми тваринами.

Важать великі пуделі від 28 кг до 30 кг. Висота у загривку - 56-62 см.

Вартість цуценяти - 4 000 євро (близько 162 000 гривень).

Скріншот (olx.ua)

Мікро пудель

Мікро пудель (той-пудель або карликовий пудель) - молода, але одна із найпопулярніших порід собак-компаньйонів у світі. Вона була виведена на основі звичайного пуделя.

Шерсть у цих собак рясна, кучерява (тому цим собакам часто роблять зачіски). За кольором може бути різних відтінків, включаючи блакитний, сірий, сріблястий, коричневий, абрикосовий та кремовий.

Важать той-пуделі не більше 4,5 кг. Висота у загривку - до 28 см.

Вартість цуценяти - 4 000 євро (близько 162 000 гривень).

Скріншот (olx.ua)

Американський голдендудль (лабрадудль)

Голдендудль (лабрадудль) - "дизайнерська" порода, створена шляхом схрещування золотистого ретривера та пуделя. Нині їх розводять у трьох різних розмірах (кожен відповідає розміру пуделя, який використовувався як батько).

Голдендудлі - енергійні, грайливі собаки, які люблять займатися спортом і обожнюють обійми. Вони є чудовими компаньйонами для активних сімей.

Шерсть (хутро) може бути різного забарвлення - поєднання жовтого, абрикосового, золотого та коричневого кольорів.

Важать голдендудлі (в залежності від розмірів) від 7 кг до 45 кг. Висота у загривку - від 36 см до 66 см.

Вартість цуценяти - 4 000 євро (близько 162 000 гривень).

Скріншот (olx.ua)

Американський бульдог (блакитний)

Американський бульдог - один із найближчих родичів середньовічних англійських бульдогів, що майже не зазнав змін. Вважається, що його пращурами були догообразні собаки з "Нового світу".

Розрізняють два найбільш відмінних типи американського бульдога:

класичний (тип Джонсона, використовували як охоронців чи компаньйонів) - характеризується більшими розмірами, міцністю, коротшою мордою та розвиненішими охоронними якостями

стандартний (тип Скотта, використовували для ловлі звіра чи фермерської роботи) - характеризується меншими розмірами, атлетичною будовою, видовженою мордою та яскраво вираженими мисливськими інстинктами

В цілому американський бульдог - взірець розвиненої мускулатури та збалансованого формату тіла. Шерсть собаки є гладкою та короткою, основним забарвленням є білий колір з чорними, червоними, палевими, тигровими та коричневими плямами.

Важать американські бульдоги від 27 кг до 54,5 кг. Висота у загривку - від 53 см до 68,5 см. Кобелі традиційно більші та важчі, ніж суки.

Вартість цуценяти - 4 000 доларів (близько 150 800 гривень).

Скріншот (olx.ua)