Пішов із життя "головний синоптик України" - кіт Апельмон

8 жовтня помер кіт Апельмон синоптика Наталки Діденко. Тварина запам'яталася тим, що власниця брала його на телевізійні ефіри по погоді.

Про смерть тварини повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook Наталки Діденко.