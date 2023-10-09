Пішов із життя "головний синоптик України" - кіт Апельмон
8 жовтня помер кіт Апельмон синоптика Наталки Діденко. Тварина запам'яталася тим, що власниця брала його на телевізійні ефіри по погоді.
Про смерть тварини повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook Наталки Діденко.
Чим запам'ятався українцям вихованець синоптика
Зазначається, що рудому коту було 17 років.
"Апельмон пішов від нас", - повідомила у публікації синоптик.
Вихованець Наталки наприкінці липня відсвяткував свій 17-й день народження. Його запам'ятали в медіапросторі завдяки телевізійним ефірам зі своєю господинею Наталією Діденко, яка разом з ним вела прогнози погоди.
Помер кіт Апельмон синоптика Наталки Діденко (фото: facebook.com/tala.didenko)
У коментарях передплатники висловили співчуття Наталці.
- Дуже сумуватиму за Апельмоном. Частинка життя та радості. Ніжність та любов. Без нього все буде негаразд. Нехай царствує.
- Апельмон завжди буде в наших серцях, його котяча душа вестиме прогноз погоди, він завжди буде живим, руденький ангел, який є символом прогнозу погоди від пані Наталії.
- Мої співчуття. Такий шикарний кіт. Сил витримати цю втрату.
- Прекрасне життя неймовірного кота. Як шкода, коли час разом добігає кінця. Співчуваю вам.
- Наталко, це був найпрекрасніший кіт, якого я знала за всю життя.
- Співчуваю вам. Така величезна втрата. Такий чудовий Апельмончик. Обіймаю вас із Сергієм, тримайтесь, будь ласка.
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Нагадаємо, що в екопарку Харкова отруїли тварин.
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