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Пішов із життя "головний синоптик України" - кіт Апельмон

Понеділок 09 жовтня 2023 08:42
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Пішов із життя "головний синоптик України" - кіт Апельмон Фото: Помер кіт ситноптика Наталки Діденко (facebook.com/tala.didenko)
Автор: Людмила Жукова

8 жовтня помер кіт Апельмон синоптика Наталки Діденко. Тварина запам'яталася тим, що власниця брала його на телевізійні ефіри по погоді.

Про смерть тварини повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook Наталки Діденко.

Чим запам'ятався українцям вихованець синоптика

Зазначається, що рудому коту було 17 років.

"Апельмон пішов від нас", - повідомила у публікації синоптик.

Вихованець Наталки наприкінці липня відсвяткував свій 17-й день народження. Його запам'ятали в медіапросторі завдяки телевізійним ефірам зі своєю господинею Наталією Діденко, яка разом з ним вела прогнози погоди.

Пішов із життя &quot;головний синоптик України&quot; - кіт АпельмонПішов із життя &quot;головний синоптик України&quot; - кіт АпельмонПішов із життя &quot;головний синоптик України&quot; - кіт АпельмонПішов із життя &quot;головний синоптик України&quot; - кіт АпельмонПішов із життя &quot;головний синоптик України&quot; - кіт АпельмонПішов із життя &quot;головний синоптик України&quot; - кіт АпельмонПішов із життя &quot;головний синоптик України&quot; - кіт АпельмонПомер кіт Апельмон синоптика Наталки Діденко (фото: facebook.com/tala.didenko)

У коментарях передплатники висловили співчуття Наталці.

  • Дуже сумуватиму за Апельмоном. Частинка життя та радості. Ніжність та любов. Без нього все буде негаразд. Нехай царствує.
  • Апельмон завжди буде в наших серцях, його котяча душа вестиме прогноз погоди, він завжди буде живим, руденький ангел, який є символом прогнозу погоди від пані Наталії.
  • Мої співчуття. Такий шикарний кіт. Сил витримати цю втрату.
  • Прекрасне життя неймовірного кота. Як шкода, коли час разом добігає кінця. Співчуваю вам.
  • Наталко, це був найпрекрасніший кіт, якого я знала за всю життя.
  • Співчуваю вам. Така величезна втрата. Такий чудовий Апельмончик. Обіймаю вас із Сергієм, тримайтесь, будь ласка.

Нагадаємо, що в екопарку Харкова отруїли тварин.

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