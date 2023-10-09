Ушел из жизни "главный синоптик Украины" - кот Апельмон

В Украине 8 октября умер кот Апельмон синоптика Наталки Диденко. Животное запомнилось тем, что хозяйка брала его на телевизионные эфиры по погоде.

О смерти животного сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Наталки Диденко.