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Ушел из жизни "главный синоптик Украины" - кот Апельмон

Понедельник 09 октября 2023 08:42
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Ушел из жизни "главный синоптик Украины" - кот Апельмон Фото: Скончался кот ситноптика Наталки Диденко (facebook.com/tala.didenko)
Автор: Людмила Жукова

В Украине 8 октября умер кот Апельмон синоптика Наталки Диденко. Животное запомнилось тем, что хозяйка брала его на телевизионные эфиры по погоде.

О смерти животного сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Наталки Диденко.

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Отмечается, что рыжему коту было 17 лет.

"Апельмон ушел от нас", - сообщила в публикации синоптик.

Питомец Наталки в конце июля отпраздновал свой 17-й день рождения. Его запомнили в медиапространстве, благодаря телевизионным эфирам со своей хозяйкой Наталией Диденко, которая вместе с с ним вела прогнозы погоды.

Ушел из жизни &quot;главный синоптик Украины&quot; - кот АпельмонУшел из жизни &quot;главный синоптик Украины&quot; - кот АпельмонУшел из жизни &quot;главный синоптик Украины&quot; - кот АпельмонУшел из жизни &quot;главный синоптик Украины&quot; - кот АпельмонУшел из жизни &quot;главный синоптик Украины&quot; - кот АпельмонУшел из жизни &quot;главный синоптик Украины&quot; - кот АпельмонУшел из жизни &quot;главный синоптик Украины&quot; - кот АпельмонСкончался кот Апельмон синоптика Наталки Диденко (фото: facebook.com/tala.didenko)

В комментариях подписчики выразили соболезнования Наталке.

  • Дуже сумуватиму за Апельмоном. Частинка життя і радості. Ніжність і любов. Без нього все буде не так. Нехай царствує.
  • Апельмон завжди буде в наших серцях, його котяча душа вестиме прогноз погоди, він завжди буде живим, руденький янгол, який є символом прогнозу погоди від пані Наталії.
  • Мої співчуття. Такий розкішний кіт. Сил витримати цю втрату.
  • Прекрасне життя неймовірного кота. Як жаль, коли час разом добігає кінця. Співчуваю вам.
  • Наталко, це був найпрекрасніший кіт, якого я знала за все життя.
  • Співчуваю вам. Така величезна втрата. Такий прекрасний Апельмончик. Обіймаю вас із Сергієм, тримайтесь, будь ласка.

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