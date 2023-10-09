Ушел из жизни "главный синоптик Украины" - кот Апельмон
В Украине 8 октября умер кот Апельмон синоптика Наталки Диденко. Животное запомнилось тем, что хозяйка брала его на телевизионные эфиры по погоде.
О смерти животного сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Наталки Диденко.
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Отмечается, что рыжему коту было 17 лет.
"Апельмон ушел от нас", - сообщила в публикации синоптик.
Питомец Наталки в конце июля отпраздновал свой 17-й день рождения. Его запомнили в медиапространстве, благодаря телевизионным эфирам со своей хозяйкой Наталией Диденко, которая вместе с с ним вела прогнозы погоды.
Скончался кот Апельмон синоптика Наталки Диденко (фото: facebook.com/tala.didenko)
В комментариях подписчики выразили соболезнования Наталке.
- Дуже сумуватиму за Апельмоном. Частинка життя і радості. Ніжність і любов. Без нього все буде не так. Нехай царствує.
- Апельмон завжди буде в наших серцях, його котяча душа вестиме прогноз погоди, він завжди буде живим, руденький янгол, який є символом прогнозу погоди від пані Наталії.
- Мої співчуття. Такий розкішний кіт. Сил витримати цю втрату.
- Прекрасне життя неймовірного кота. Як жаль, коли час разом добігає кінця. Співчуваю вам.
- Наталко, це був найпрекрасніший кіт, якого я знала за все життя.
- Співчуваю вам. Така величезна втрата. Такий прекрасний Апельмончик. Обіймаю вас із Сергієм, тримайтесь, будь ласка.
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Напомним, что в экопарке Харькова отравили животных.
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