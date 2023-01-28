Пишний шоколадний торт на кефірі: без замішування і зайвої мороки

Складники:

Для тіста:

яйця - 5 шт.

цукор - 250 г

кефір - 300 мл

олія - 50 г

борошно - 300 г

какао - 60 г

сода - 1 ч. л.

розпушувач - 1 ч. л.

Для крему:

сметана - 800 г

цукрова пудра - 150 г

вершкове масло - 150 г

Покрокове приготування

Приготуйте крем. На марлю складену вчетверо викладіть сметану, зав'яжіть і покладіть в друшляк на миску. Зверху поставте гніт і відправте в холодильник години на 4-6 годин, щоб стекла рідина.

Поки приготуйте тісто. Збийте яйця з цукром, додайте олію, перемішайте. До кефіру додайте сода і влийте в яєчну масу.

Окремо змішайте сухі інгредієнти: какао з борошном і розпушувачем. Змішайте.

Всипте в рідку масу і збийте до однорідного стану, тісто має вийти рідким. Вилийте його в форму і випікайте в розігрітій до 160 градусів духовці хвилин 25.

Коли корж охолоне, його треба розрізати на кілька частин.

Для крему збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою і додайте "відважену" сметану (без рідини). Збийте все міксером. Перемажте коржі, і задекоруйте за бажанням.

Дайте на просочування кілька годин, краще - ніч.