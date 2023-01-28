Пишний шоколадний торт на кефірі: без замішування і зайвої мороки

Щоб приготувати справжній пишний шоколадний торт, не обов'язково морочитися з розкочуванням і випіканням коржів.
Простим рецептом поділилися на YouTube каналі Onyshkevychi.
Для тіста:
Для крему:
Приготуйте крем. На марлю складену вчетверо викладіть сметану, зав'яжіть і покладіть в друшляк на миску. Зверху поставте гніт і відправте в холодильник години на 4-6 годин, щоб стекла рідина.
Поки приготуйте тісто. Збийте яйця з цукром, додайте олію, перемішайте. До кефіру додайте сода і влийте в яєчну масу.
Окремо змішайте сухі інгредієнти: какао з борошном і розпушувачем. Змішайте.
Всипте в рідку масу і збийте до однорідного стану, тісто має вийти рідким. Вилийте його в форму і випікайте в розігрітій до 160 градусів духовці хвилин 25.
Коли корж охолоне, його треба розрізати на кілька частин.
Для крему збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою і додайте "відважену" сметану (без рідини). Збийте все міксером. Перемажте коржі, і задекоруйте за бажанням.
Дайте на просочування кілька годин, краще - ніч.
Раніше ми писали про рецепт найдешевшого шоколадного торту.
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