Пышный шоколадный торт на кефире: без замешивания и лишней мороки

Составляющие:

Для теста:

яйца – 5 шт.

сахар – 250 г

кефир – 300 мл

масло – 50 г

мука – 300 г

какао – 60 г

сода – 1 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

Для крема:

сметана – 800 г

сахарная пудра – 150 г

сливочное масло – 150 г

Пошаговое приготовление

Приготовьте крем. На сложенную марлю вчетверо выложите сметану, завяжите и положите в дуршлаг на миску. Сверху поставьте гнет и отправьте в холодильник на 4-6 часов, чтобы стекла жидкость.

Пока приготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растительное масло, перемешайте. К кефиру добавьте соду и влейте в яичную массу.

Отдельно смешайте сухие ингредиенты: какао с мукой и разрыхлителем. Смешайте.

Всыпьте в жидкую массу и взбейте до однородного состояния, тесто должно получиться жидким. Вылейте его в форму и выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке минут 25.

Когда корж остынет, его нужно разрезать на несколько частей.

Для крема взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и добавьте "отваженную" сметану (без жидкости). Взбейте все миксером. Перемажьте коржи, и задекорируйте по желанию.

Дайте на пропитку несколько часов, лучше – ночь.