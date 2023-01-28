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Пышный шоколадный торт на кефире: без замешивания и лишней мороки

Шоколадный торт на кефире (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы приготовить настоящий пышный шоколадный торт, не обязательно возиться с раскатыванием и выпеканием коржей.

Простым рецептом поделились на YouTube канале Onyshkevychi.

Составляющие:

Для теста:

  • яйца – 5 шт.
  • сахар – 250 г
  • кефир – 300 мл
  • масло – 50 г
  • мука – 300 г
  • какао – 60 г
  • сода – 1 ч. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Для крема:

  • сметана – 800 г
  • сахарная пудра – 150 г
  • сливочное масло – 150 г

Пошаговое приготовление

Приготовьте крем. На сложенную марлю вчетверо выложите сметану, завяжите и положите в дуршлаг на миску. Сверху поставьте гнет и отправьте в холодильник на 4-6 часов, чтобы стекла жидкость.

Пока приготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растительное масло, перемешайте. К кефиру добавьте соду и влейте в яичную массу.

Отдельно смешайте сухие ингредиенты: какао с мукой и разрыхлителем. Смешайте.

Всыпьте в жидкую массу и взбейте до однородного состояния, тесто должно получиться жидким. Вылейте его в форму и выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке минут 25.

Когда корж остынет, его нужно разрезать на несколько частей.

Для крема взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и добавьте "отваженную" сметану (без жидкости). Взбейте все миксером. Перемажьте коржи, и задекорируйте по желанию.

Дайте на пропитку несколько часов, лучше – ночь.

Раньше мы писали о рецепте самого дешевого шоколадного торта.

Кроме того, читайте, как приготовить бюджетные кексы на кефире.

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