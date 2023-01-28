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Пишний шоколадний торт на кефірі: без замішування і зайвої мороки

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Субота 28 січня 2023 08:30
Пишний шоколадний торт на кефірі: без замішування і зайвої мороки Шоколадний торт на кефірі (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб приготувати справжній пишний шоколадний торт, не обов'язково морочитися з розкочуванням і випіканням коржів.

Простим рецептом поділилися на YouTube каналі Onyshkevychi.

Складники:

Для тіста:

  • яйця - 5 шт.
  • цукор - 250 г
  • кефір - 300 мл
  • олія - 50 г
  • борошно - 300 г
  • какао - 60 г
  • сода - 1 ч. л.
  • розпушувач - 1 ч. л.

Для крему:

  • сметана - 800 г
  • цукрова пудра - 150 г
  • вершкове масло - 150 г

Покрокове приготування

Приготуйте крем. На марлю складену вчетверо викладіть сметану, зав'яжіть і покладіть в друшляк на миску. Зверху поставте гніт і відправте в холодильник години на 4-6 годин, щоб стекла рідина.

Поки приготуйте тісто. Збийте яйця з цукром, додайте олію, перемішайте. До кефіру додайте сода і влийте в яєчну масу.

Окремо змішайте сухі інгредієнти: какао з борошном і розпушувачем. Змішайте.

Всипте в рідку масу і збийте до однорідного стану, тісто має вийти рідким. Вилийте його в форму і випікайте в розігрітій до 160 градусів духовці хвилин 25.

Коли корж охолоне, його треба розрізати на кілька частин.

Для крему збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою і додайте "відважену" сметану (без рідини). Збийте все міксером. Перемажте коржі, і задекоруйте за бажанням.

Дайте на просочування кілька годин, краще - ніч.

Раніше ми писали про рецепт найдешевшого шоколадного торту.

Крім того читайте, як приготувати бюджетні кекси на кефірі.

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