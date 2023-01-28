Пышный шоколадный торт на кефире: без замешивания и лишней мороки
Чтобы приготовить настоящий пышный шоколадный торт, не обязательно возиться с раскатыванием и выпеканием коржей.
Простым рецептом поделились на YouTube канале Onyshkevychi.
Составляющие:
Для теста:
- яйца – 5 шт.
- сахар – 250 г
- кефир – 300 мл
- масло – 50 г
- мука – 300 г
- какао – 60 г
- сода – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Для крема:
- сметана – 800 г
- сахарная пудра – 150 г
- сливочное масло – 150 г
Пошаговое приготовление
Приготовьте крем. На сложенную марлю вчетверо выложите сметану, завяжите и положите в дуршлаг на миску. Сверху поставьте гнет и отправьте в холодильник на 4-6 часов, чтобы стекла жидкость.
Пока приготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растительное масло, перемешайте. К кефиру добавьте соду и влейте в яичную массу.
Отдельно смешайте сухие ингредиенты: какао с мукой и разрыхлителем. Смешайте.
Всыпьте в жидкую массу и взбейте до однородного состояния, тесто должно получиться жидким. Вылейте его в форму и выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке минут 25.
Когда корж остынет, его нужно разрезать на несколько частей.
Для крема взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и добавьте "отваженную" сметану (без жидкости). Взбейте все миксером. Перемажьте коржи, и задекорируйте по желанию.
Дайте на пропитку несколько часов, лучше – ночь.
Раньше мы писали о рецепте самого дешевого шоколадного торта.
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