З пишки - у струнку. Як змінилася переможниця "Євробачення" Нетта Барзілай (фото)

Ізраїльська співачка Нетта Барзілай запам’яталася мільйонам завдяки яскравому образу, унікальному стилю та перемозі на “Євробаченні-2018”. З того часу артистка помітно змінилася зовні і продовжує дивувати шанувальників новими проєктами.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися, як виглядає і живе зірка після тріумфу на головному пісенному конкурсі Європи.
Ізраїльська співачка стала справжнім відкриттям на "Євробаченні-2018", де з піснею "Toy" впевнено виборола перемогу. Однак навіть цей тріумф не обійшовся без скандалів: авторів пісні запідозрили у плагіаті відомого хіта "Seven Nation Army" гурту The White Stripes.
Згодом правовласники - Universal Music Studios - офіційно звинуватили команду Нетти в плагіаті. Організатори конкурсу вирішили не заглиблюватися в суперечку й обмежилися лише попередженням.
А вже після того, як один із авторів пісні, ізраїльський композитор Дорон Медалі, злітав до Лос-Анджелеса на переговори, ситуація раптово вирішилася без судових баталій.
Після перемоги на "Євробаченні" Нетта стала затребуваною артисткою - її почали активно запрошувати на великі події в різних країнах.
У 2019-му вона приїхала до Києва на фестиваль Atlas Weekend, де зібрала аншлаг.
Саме в столиці України вона зняла кліпи на пісні "Bassa Sababa" і "CEO". У цих відео впізнаються вулиці Києва, а сама артистка виїжджає з величезного порталу у вигляді своєї голови, мчить на рожевій автівці через Дарницький міст і "засвічує" інтер'єри Національної бібліотеки.
До речі, кліп "Bassa Sababa" досі вважається найдорожчим в історії Ізраїлю - його бюджет сягнув мільйона шекелів.
Хоч співачка й неодноразово відмовлялася виступати в Росії, у 2021-му вона все ж таки погодилася на поїздку до Москви.
Там Барзілай вийшла на сцену разом із MARUV, а незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну презентувала спільний трек із російським гуртом Little Big.
Після 24 лютого 2022 року Нетта обрала мовчанку. Попри те, що світові зірки демонстрували підтримку Україні, вона уникала будь-яких публічних заяв.
Це образило частину її українських шанувальників, які згадали про це, коли в 2023-му вона несподівано з’явилася на сцені у Тель-Авіві разом із реперкою alyona alyona - вони виконали пісню українською.
Останнім часом творчість співачки зазнала значних змін. Вона перейшла на іврит, що, природно, звузило її аудиторію. На її музику серйозно вплинули події в Ізраїлі - зокрема війна, яка торкнулася її близького оточення.
Артистка ділилася, що восени 2023-го взагалі не могла творити - емоційний стан був гнітючим, а багато її друзів і родичів, зокрема барабанщик, пішли служити.
"Я тримаюся за яскраві моменти. Щоб пам’ятати: є світло, є любов. Хоч вона й програє, але повинна перемогти", - писала вона в Instagram.
Наразі Нетта зовсім інша - і не лише внутрішньо. Зірка помітно схудла, оновила стиль, і, схоже, переосмислила пріоритети.
Сьогодні вона активно займається волонтерством: виступає перед родинами, що втратили близьких, постачає їжу військовим. У цьому їй допомагає батько - він власноруч пече хліб, який разом із донькою передає на передову.
Нетта Барзілай (фото: instagram.com/nettabarzi)
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