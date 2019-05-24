Пищевые отравления: как оказать больному первую помощь

Как справиться с пищевым отравлением (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали случаи, при которых нужно срочно обратиться к врачам

Пищевые отравления случаются практически со всеми людьми, независимо от того, как скрупулезно они подходят к своему рациону. В теплое время года количество отравлений существенно увеличивается, так как высокие температуры воздуха способствуют тому, что продукты портятся быстрее. Отравление можно получить и во время перекуса в придорожном кафе, и во время обеда в столовой и даже съев свежие фрукты. Что такое пищевое отравление и как быстро восстановить организм, пишет "КП в Украине".

Отравление наступает тогда, когда в организм человека вместе с едой попадают различные микроорганизмы. Что есть не стоит – можно часто определить даже и без специальных тестов и анализов. Если вокруг продуктов не очень чисто, если продукты хранятся не в холодильнике, если на них истек годности или внешний вид продукта вызывает сомнение – есть не стоит.

Мясные, рыбные и грибные продукты – это не вся еда, которая может вызывать отравление. Внимательно стоит относиться к молочным и кисломолочным продуктам, тортам и сладостям с кремом, глазированным сыркам, мягкому сыру, паштетам, яйцам, салатам, особенно тем, которые заправлены майонезом или сметаной. Все эти продукты могут испортиться без холодильника буквально за несколько часов.

Пищевые отравления (obotravlenii.ru)

Первые признаки пищевого отравления могут появиться уже через полчаса после приема пищи. Хотя в среднем проходит 4-6 часов, а иногда и сутки.

Типичные симптомы пищевого отравления:

Диарея.

Сильная тошнота.

Многократная рвота.

Слабость.

Головокружение.

Повышение температуры.

Озноб.

Тяжесть или спазмы в области желудка.

Метеоризм.

Обильное слюноотделение.

Какие симптомы указывают на то, что нужно немедленно обратиться к врачу:

Кроме расстройства пищеварения, появляется сильная головная боль, боль в области почек, печени или других внутренних органов;

у больного высокая температура, сильное потоотделение, ощущение удушья;

если отравился маленький ребенок или пожилой человек – обязательно нужно обратиться к медикам;

есть подозрение, что вы отравились грибами;

в течение двух дней сохраняются сильная рвота, понос;

симптомы отравления сохраняются дольше недели.

При первых признаках пищевого отравления нужно помыть желудок, чтобы вывести из него остатки зараженной еды. Лучше всего использовать солевой раствор: 1 чайная ложка пищевой соды на 1 литр кипяченной воды или 2 ложки поваренной соли (без горки) на 5 литров воды. Раствор стоит заготовить в объеме 8-10 литров и температура должна быть 35-37 градусов.

Отравиться можно даже свежими овощами и фруктами (edimdoma.ru)

Больному нужно выпить в первый прием сразу от 2-3 стаканов раствора до 5-6 стаканов, после чего нужно вызвать рвоту. Повторять процесс нужно до тех пор, пока вода не станет чистой.

После этого больному нужно обеспечить полный покой и обильное питье (кипяченая вода, некрепкий сладкий чай, ягодные морсы). Можно давать специальные солевые растворы, которые восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме.

Из лекарств можно дать энтересорбенты, которые выводят токсины, яды, микробы и бактерии, и препятствуют поступлению отравы в кровь.

В течении первых суток лучше отказаться от еды, а уже на вторые можно начинать пить бульон, овощные супы с рисом. Давать маринованные, острые, соленые, копченные продукты нельзя до полного выздоровления.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал про лечение кишечных инфекций у детей.

А также рассказывали о том, что Супрун рассказала, что делать при укусе животного.