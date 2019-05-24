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Пищевые отравления: как оказать больному первую помощь

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 07:51
Пищевые отравления: как оказать больному первую помощь
Как справиться с пищевым отравлением (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали случаи, при которых нужно срочно обратиться к врачам

Пищевые отравления случаются практически со всеми людьми, независимо от того, как скрупулезно они подходят к своему рациону. В теплое время года количество отравлений существенно увеличивается, так как высокие температуры воздуха способствуют тому, что продукты портятся быстрее. Отравление можно получить и во время перекуса в придорожном кафе, и во время обеда в столовой и даже съев свежие фрукты. Что такое пищевое отравление и как быстро восстановить организм, пишет "КП в Украине".

Отравление наступает тогда, когда в организм человека вместе с едой попадают различные микроорганизмы. Что есть не стоит – можно часто определить даже и без специальных тестов и анализов. Если вокруг продуктов не очень чисто, если продукты хранятся не в холодильнике, если на них истек годности или внешний вид продукта вызывает сомнение – есть не стоит.

Мясные, рыбные и грибные продукты – это не вся еда, которая может вызывать отравление. Внимательно стоит относиться к молочным и кисломолочным продуктам, тортам и сладостям с кремом, глазированным сыркам, мягкому сыру, паштетам, яйцам, салатам, особенно тем, которые заправлены майонезом или сметаной. Все эти продукты могут испортиться без холодильника буквально за несколько часов.

Пищевые отравления: как оказать больному первую помощь

Пищевые отравления (obotravlenii.ru)

Первые признаки пищевого отравления могут появиться уже через полчаса после приема пищи. Хотя в среднем проходит 4-6 часов, а иногда и сутки.

Типичные симптомы пищевого отравления:

  • Диарея.
  • Сильная тошнота.
  • Многократная рвота.
  • Слабость.
  • Головокружение.
  • Повышение температуры.
  • Озноб.
  • Тяжесть или спазмы в области желудка.
  • Метеоризм.
  • Обильное слюноотделение.

Какие симптомы указывают на то, что нужно немедленно обратиться к врачу:

  • Кроме расстройства пищеварения, появляется сильная головная боль, боль в области почек, печени или других внутренних органов;
  • у больного высокая температура, сильное потоотделение, ощущение удушья;
  • если отравился маленький ребенок или пожилой человек – обязательно нужно обратиться к медикам;
  • есть подозрение, что вы отравились грибами;
  • в течение двух дней сохраняются сильная рвота, понос;
  • симптомы отравления сохраняются дольше недели.

При первых признаках пищевого отравления нужно помыть желудок, чтобы вывести из него остатки зараженной еды. Лучше всего использовать солевой раствор: 1 чайная ложка пищевой соды на 1 литр кипяченной воды или 2 ложки поваренной соли (без горки) на 5 литров воды. Раствор стоит заготовить в объеме 8-10 литров и температура должна быть 35-37 градусов.

Пищевые отравления: как оказать больному первую помощь

Отравиться можно даже свежими овощами и фруктами (edimdoma.ru)

Больному нужно выпить в первый прием сразу от 2-3 стаканов раствора до 5-6 стаканов, после чего нужно вызвать рвоту. Повторять процесс нужно до тех пор, пока вода не станет чистой.

После этого больному нужно обеспечить полный покой и обильное питье (кипяченая вода, некрепкий сладкий чай, ягодные морсы). Можно давать специальные солевые растворы, которые восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме.

Из лекарств можно дать энтересорбенты, которые выводят токсины, яды, микробы и бактерии, и препятствуют поступлению отравы в кровь.

В течении первых суток лучше отказаться от еды, а уже на вторые можно начинать пить бульон, овощные супы с рисом. Давать маринованные, острые, соленые, копченные продукты нельзя до полного выздоровления.  

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