ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Харчові отруєння: як надати першу допомогу хворому

STYLERЖиття    24.05.2019 - 07:51
Харчові отруєння: як надати першу допомогу хворому
Як впоратися з харчовим отруєнням (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали випадки, при яких потрібно терміново звернутися до лікарів

Харчові отруєння трапляються практично з усіма людьми, незалежно від того, як вони скрупульозно підходять до свого раціону. У теплу пору року кількість отруєнь істотно збільшується, так як високі температури повітря сприяють тому, що продукти псуються швидше. Отруєння можна отримати і під час перекусу в придорожньому кафе, і під час обіду в їдальні і навіть з'ївши свіжі фрукти. Що таке харчове отруєння і як швидко відновити організм, пише "КП в Україні".

Отруєння настає тоді, коли в організм людини разом з їжею потрапляють різні мікроорганізми. Що їсти не варто – можна часто визначити навіть і без спеціальних тестів і аналізів. Якщо навколо продуктів не дуже чисто, якщо продукти зберігаються не в холодильнику, якщо на них закінчився термін придатності або зовнішній вигляд продукту викликає сумнів – їсти не варто.

М'ясні, рибні і грибні продукти – це не вся їжа, яка може викликати отруєння. Уважно варто ставитися до молочних і кисломолочних продуктів, тортів і солодощів з кремом, глазурованих сирків, м'якого сиру, паштетів, яєць, салатів, особливо тих, які заправлені майонезом або сметаною. Всі ці продукти можуть зіпсуватися без холодильника буквально за кілька годин.

Харчові отруєння: як надати першу допомогу хворому

Харчові отруєння (obotravlenii.ru)

Перші ознаки харчового отруєння можуть з'явитися вже через півгодини після прийому їжі. Хоча в середньому проходить 4-6 годин, а іноді і доба.

Типові симптоми отруєння:

  • Діарея.
  • Сильна нудота.
  • Багаторазова блювота.
  • Слабкість.
  • Запаморочення.
  • Підвищення температури.
  • Озноб.
  • Тяжкість або спазми у шлунку.
  • Метеоризм.
  • Рясне слиновиділення.

Які симптоми вказують на те, що потрібно негайно звернутися до лікаря:

  • Крім розладів травлення, з'являється сильний головний біль, біль в області нирок, печінки або інших внутрішніх органів;
  • у хворого висока температура, сильне потовиділення, відчуття задухи;
  • якщо отруїлася маленька дитина або літня людина – обов'язково потрібно звернутися до медиків;
  • є підозра, що ви отруїлися грибами;
  • протягом двох днів зберігаються сильна блювота, пронос;
  • симптоми отруєння зберігаються довше тижня.

При перших ознаках харчового отруєння слід промити шлунок, щоб вивести з нього залишки зараженої їжі. Краще всього використовувати сольовий розчин: 1 чайна ложка харчової соди на 1 літр кип'яченої води або 2 ложки кухонної солі (без гірки) на 5 літрів води. Розчин варто заготовити в обсязі 8-10 літрів і температура повинна бути 35-37 градусів.

Харчові отруєння: як надати першу допомогу хворому

Отруїтися можна навіть свіжими овочами і фруктами (edimdoma.ru)

Хворому треба випити в перший прийом відразу від 2-3 склянок розчину до 5-6 склянок, після чого потрібно викликати блювоту. Повторювати процес потрібно до тих пір, поки вода не стане чистою.

Після цього хворому треба забезпечити повний спокій і рясне пиття (кип'ячена вода, неміцний солодкий чай, ягідні морси). Можна давати спеціальні сольові розчини, які відновлюють кислотно-лужний баланс в організмі.

З ліків можна дати ентересорбенти, які виводять токсини, отруту, мікроби і бактерії, і перешкоджають надходженню отрути в кров.

Протягом першої доби краще відмовитися від їжі, а вже на другу можна починати пити бульйон, овочеві супи з рисом. Давати мариновані, гострі, солоні, копчені продукти не можна до повного одужання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів про лікування кишкових інфекцій у дітей.

А також розповідали про те, що Супрун розповіла, що робити при укусі тварини.

Особливо для дітей: Супрун розвінчала міфи про таблетки та уколи Страждає кожне третє немовля: Комаровський попередив про "популярний" феномен
Новини України отруєнняздоровьееда
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся