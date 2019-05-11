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Главная опасность: Комаровский рассказал про лечение кишечных инфекций у детей

STYLERЖизнь    11.05.2019 - 17:28
Главная опасность: Комаровский рассказал про лечение кишечных инфекций у детей
Фото: коллаж РБК-Украина

Доктор Комаровский назвал главный "антибиотик"

Евгений Комаровский рассказал про лечение кишечных инфекций и использование антибиотиков. По словам известного педиатра, в подавляющем большинстве случаев они не нужны. Доктор высшей категории на своей страничке в Instagram подчеркнул, что использование антибиотиков обязательно в случае дизентерии или брюшного тифа.

Доктор Комаровский, который ранее дал советы родителям на случай проявления сыпи у ребенка, ответил на вопрос своих подписчиков, какой антибиотик лучше всего использовать для лечения кишечных инфекций.

Педиатр отметил, что главной опасностью при кишечных инфекциях является не сама бактерия, а то, что она вызывает воспалительный процесс в желудочно-кишечном тракте. Это приводит к тому, что организм не может усваивать воду, и отсюда возникает понос.

"Главная опасность кишечной инфекции в том, что организм ребенка теряет воду", - рассказал Комаровский.

Главная опасность: Комаровский рассказал про лечение кишечных инфекций у детей

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Поэтому главное в лечении любой кишечной инфекции - не допустить обезвоживания, а организм в это время будет самостоятельно сформировывать иммунитет.

"Поэтому главный "антибиотик" при лечении кишечных инфекций – это жидкость", - резюмировал Комаровский.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно Евгений Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений у взрослых и детей.

Добавим также, что Евгений Комаровский рассказал родителям, как быстро и правильно приучить ребенка к горшку.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

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