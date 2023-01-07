"Пишаємося такими людьми": матір загиблого військового передала мільйон гривень для ЗСУ

Що волонтери придбали

За її словами, вона навіть не знала, що її син пішов воювати на передову. Він казав матері, що поїхав на війну нібито як волонтер.

Про бажання передати гроші на закупівлю необхідного для військових вона повідомила в День святого Миколая.

Волонтери придбали на ці кошти три дрони з тепловізорами, три ноутбуки й зарядні станції. Все обладнання вже передали бійцям в район Бахмута Донецької області.

Матір загиблого захисника України передала мільйон гривень для ЗСУ (скрін)

Боєць АТО, волонтер Сергій розповів, що він вражений від вчинку жінки та каже, що за вісім років бачить таке вперше.

За словами волонтера, він чув у голосі жінки впевненість, вона знала, що робить.

Волонтер розповів про вчинок жінки (скрін)

У коментарях під відео користувачі вражені від вчинку жінки та пишуть, що вона виховала справжнього Героя України: