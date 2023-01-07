"Пишаємося такими людьми": матір загиблого військового передала мільйон гривень для ЗСУ

У Луцьку жінка після смерті сина на війні віддала для потреб Сил оборони України 1 мільйон гривень. Своє ім'я жінка не називає, але відомо, що загиблого захисника країни звали Микола Миколайович.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Про бажання передати гроші на закупівлю необхідного для військових вона повідомила в День святого Миколая.
Волонтери придбали на ці кошти три дрони з тепловізорами, три ноутбуки й зарядні станції. Все обладнання вже передали бійцям в район Бахмута Донецької області.
Боєць АТО, волонтер Сергій розповів, що він вражений від вчинку жінки та каже, що за вісім років бачить таке вперше.
За словами волонтера, він чув у голосі жінки впевненість, вона знала, що робить.
У коментарях під відео користувачі вражені від вчинку жінки та пишуть, що вона виховала справжнього Героя України:
Раніше ми повідомляли, що вдова українського бійця віддала гроші із компенсації за його загибель на потреби для ЗСУ.
Також ми писали, хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами.