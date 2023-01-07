"Гордимся такими людьми": мать погибшего военного передала миллион гривен для ВСУ

В Луцке женщина после смерти сына на войне отдала для нужд Сил обороны Украины 1 миллион гривен. Свое имя женщина не называет, но известно, что погибшего защитника страны звали Николай Николаевич.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
О желании передать деньги на покупку необходимого для военных она сообщила в День святого Николая.
Волонтеры приобрели на эти средства три дрона с тепловизорами, три ноутбука и зарядные станции. Все оборудование уже было передано бойцам в район Бахмута Донецкой области.
Боец АТО, волонтер Сергей рассказал, что он поражен от поступка женщины и говорит, что за восемь лет видит такое впервые.
По словам волонтера, он слышал в голосе женщины уверенность, она знала, что делает.
В комментариях под видео пользователи поражены от поступка женщины и пишут, что она воспитала настоящего Героя Украины:
Ранее мы сообщали, что вдова украинского бойца отдала деньги из компенсации за его гибель на нужды для ВСУ.
Также мы писали, кто и как в мире поддержал Украину сине-желтыми флагами.