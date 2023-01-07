"Гордимся такими людьми": мать погибшего военного передала миллион гривен для ВСУ

В Луцке женщина после смерти сына на войне отдала для нужд Сил обороны Украины 1 миллион гривен. Свое имя женщина не называет, но известно, что погибшего защитника страны звали Николай Николаевич.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Что волонтеры приобрели

По ее словам, она даже не знала, что ее сын ушел воевать на передовую. Он говорил матери, что уехал на войну как волонтер.

О желании передать деньги на покупку необходимого для военных она сообщила в День святого Николая.

Волонтеры приобрели на эти средства три дрона с тепловизорами, три ноутбука и зарядные станции. Все оборудование уже было передано бойцам в район Бахмута Донецкой области.

Мать погибшего защитника Украины передала миллион гривен для ВСУ (скрин)

Боец АТО, волонтер Сергей рассказал, что он поражен от поступка женщины и говорит, что за восемь лет видит такое впервые.

По словам волонтера, он слышал в голосе женщины уверенность, она знала, что делает.

Волонтер рассказал о поступке женщины (скрин)

В комментариях под видео пользователи поражены от поступка женщины и пишут, что она воспитала настоящего Героя Украины: