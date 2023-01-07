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"Гордимся такими людьми": мать погибшего военного передала миллион гривен для ВСУ

Новина українською →
Суббота 07 января 2023 17:11
"Гордимся такими людьми": мать погибшего военного передала миллион гривен для ВСУ Украинка передала миллион гривен на ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Луцке женщина после смерти сына на войне отдала для нужд Сил обороны Украины 1 миллион гривен. Свое имя женщина не называет, но известно, что погибшего защитника страны звали Николай Николаевич.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Что волонтеры приобрели

По ее словам, она даже не знала, что ее сын ушел воевать на передовую. Он говорил матери, что уехал на войну как волонтер.

О желании передать деньги на покупку необходимого для военных она сообщила в День святого Николая.

Волонтеры приобрели на эти средства три дрона с тепловизорами, три ноутбука и зарядные станции. Все оборудование уже было передано бойцам в район Бахмута Донецкой области.

&quot;Гордимся такими людьми&quot;: мать погибшего военного передала миллион гривен для ВСУ&quot;Гордимся такими людьми&quot;: мать погибшего военного передала миллион гривен для ВСУМать погибшего защитника Украины передала миллион гривен для ВСУ (скрин)

Боец АТО, волонтер Сергей рассказал, что он поражен от поступка женщины и говорит, что за восемь лет видит такое впервые.

По словам волонтера, он слышал в голосе женщины уверенность, она знала, что делает.

&quot;Гордимся такими людьми&quot;: мать погибшего военного передала миллион гривен для ВСУВолонтер рассказал о поступке женщины (скрин)

В комментариях под видео пользователи поражены от поступка женщины и пишут, что она воспитала настоящего Героя Украины:

  • Жінка виховала сина-героя, захисника, тому що вона сама справжня людина, справжня мати з добрим серцем. Пишаємося такими людьми;
  • Дякуємо тобі, мамо воїна. Хай куплене врятує інших;
  • Низький уклін матерям;
  • Свята жінка. Наш народ непереможний.

Ранее мы сообщали, что вдова украинского бойца отдала деньги из компенсации за его гибель на нужды для ВСУ.

Также мы писали, кто и как в мире поддержал Украину сине-желтыми флагами.

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