Писемність на Землі могла виникнути набагато раніше, ніж ми думали: вчені зробили нове відкриття

Під час розкопок на території сучасного Ірану та Туреччини були знайдені стародавні артефакти з Месопотамії. За думкою вчених, саме у Месопотамії знаходилися перші поселення людей та виникла урбанізація. Однак знайдені артефакти наштовхнули дослідників на те, щоб переглянути висновки про виникнення писемності.

Що вдалося знайти вченим у Месопотамії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL science .

Стародавнє місто Урук виникло як одне з найперших місць урбанізації в Месопотамії близько 3500 р. до н.е. Воно мало великий вплив на велику частину річкового регіону Тигр-Євфрат від сучасного Ірану до Туреччини. Місто було важливим осередком культури, а ще - свідком розвитку раннього попередника писемності, відомого сьогодні як протоклинопис.

До цього в місті використовувалася інша система символів. Піктографічні знаки наносили на глиняні таблички за допомогою вигравіруваної циліндричної печатки, яку прокочували по носії, залишаючи відбиток, як тиснена качалка на м'якому тісті.

Приблизно 3500 р. до н.е. циліндричні пломби використовувалися для обліку виробництва, зберігання та транспортування різноманітних споживчих товарів, таких як продукти та текстиль - по суті, стародавня форма обліку та ведення записів.

Діаграми протоклинописних знаків та їх попередників з дописемних печаток (фото: CDLI)

Дослідники ідентифікували сотні піктографічних знаків, які використовуються в протоклинописі, хоча понад половина залишається нерозшифрованими й досі. Однак вчені припускають, що циліндричні печатки стали поштовхом до винаходу писемності в цій частині Азії, точна природа зв'язку до кінця не з'ясована.

У новому дослідженні експерти з Болонського університету в Італії зауважили, що вони наблизилися до пояснення прірви між піктографічними символами циліндричних печаток і протоклинописом. Для порівняння вони використовували ілюстративні малюнки на циліндрах.

"Ми зосередилися на зображення печаток, які виникли до винайдення писемності, продовжуючи розвиватися в період протописемності. Цей підхід дозволив нам ідентифікувати серію дизайнів, пов'язаних з транспортуванням текстилю та кераміки, які пізніше еволюціонували у клинописні знаки", - розповіли дослідники Кетрін Келлі та Маттіа Картолано.

Можливі значення протоклинописних знаків (фото: CDLI)

Вчені додають, що малюнки, вигравірувані на циліндричних печатках, безпосередньо пов'язані з розвитком протоклинопису в південному Іраку.

"Вони також показують, як значення, яке спочатку асоціювалося з цими малюнками, було інтегровано в систему письма", - додає керівник дослідження Сільвія Феррара.

Загалом, символи циліндричної печатки був прямим предком протоклинописних знаків, які потім еволюціонували в клинопис, найстаршу з відомих форм писемності.

Перша писемність на Землі (скриншот)

"Концептуальний стрибок від дописемної символіки до писемності є значним розвитком людських когнітивних технологій. Винахід писемності знаменує перехід між доісторією та історією, і результати цього дослідження долають цей розрив, ілюструючи, як деякі пізні доісторичні зображення були включені в одну з найперших винайдених систем письма", - додав Феррара.