Письменность на Земле могла возникнуть гораздо раньше, чем мы думали: ученые совершили новое открытие

При раскопках на территории современного Ирана и Турции были найдены древние артефакты из Месопотамии. По мнению ученых, именно в Месопотамии находились первые поселения и возникла урбанизация. Однако найденные артефакты подтолкнули исследователей к тому, чтобы пересмотреть выводы о возникновении письменности.

Что удалось найти ученым в Месопотамии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL science .

Древний город Урук возник как одно из первых мест урбанизации в Месопотамии около 3500 г. до н.э. Оно оказало большое влияние на большую часть речного региона Тигр-Евфрат от современного Ирана до Турции. Город был важным центром культуры, а еще - свидетелем развития раннего предшественника письменности, известного сегодня как протоклинопись.

До этого в городе использовалась другая система символов. Пиктографические знаки наносили на глиняные таблички с помощью выгравированной цилиндрической печати, которую прокатывали по носителе, оставляя отпечаток, как тисненая скалка на мягком тесте.

Приблизительно в 3500 г. до н.э. цилиндрические пломбы использовались для учета производства, хранения и транспортировки различных потребительских товаров, таких как продукты и текстиль - по сути, древняя форма учета и ведения записей.

Диаграммы протоклинописных знаков и их предшественников из письменных печатей (фото: CDLI)

Исследователи идентифицировали сотни пиктографических знаков, используемых в протоклинописи, хотя более половины остаются нерасшифрованными до сих пор. Однако ученые предполагают, что цилиндрические печати стали толчком к изобретению письменности в этой части Азии, точная природа связи до конца не выяснена.

В новом исследовании эксперты Болонского университета в Италии заметили, что они приблизились к объяснению пропасти между пиктографическими символами цилиндрических печатей и протоклинописью. Для сравнения они использовали иллюстративные рисунки на цилиндрах.

"Мы сосредоточились на изображении печатей, которые возникли до изобретения письменности, продолжая развиваться в период протописьменности. Этот подход позволил нам идентифицировать серию дизайнов, связанных с транспортировкой текстиля и керамики, которые позже эволюционировали в клинописные знаки", - рассказали исследователи Кетрин Келли и Маттиа Картолано.

Возможные значения протоклинописных знаков (фото: CDLI)

Ученые добавляют, что рисунки, выгравированные на цилиндрических печатях, напрямую связаны с развитием протоклинописи в южном Ираке.

"Они также показывают, как значение, первоначально ассоциировавшееся с этими рисунками, было интегрировано в систему письма", - добавляет руководитель исследования Сильвия Феррара.

В общем, символы цилиндрической печати были прямым предком протоклинописных знаков, которые затем эволюционировали в клинопись, старейшую из известных форм письменности.

Первая письменность на Земле (скриншот)

"Концептуальный скачок от письменной символики к письменности является значительным развитием человеческих когнитивных технологий. Изобретение письменности знаменует переход между доисторией и историей, и результаты этого исследования преодолевают этот разрыв, иллюстрируя, как некоторые поздние доисторические изображения были включены в одну из первых изобретений систем письма", - добавил Феррара.