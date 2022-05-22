Пирог в лаваше с курицей и грибами: готовим вкуснейшую выпечку без возни с тестом

Пирог в лаваше - отличный способ и выпечкой полакомится, и с тестом не возиться. Хрустящий лаваш сверху, начинка из курицы, грибов и заливки - все вместе образует невероятную вкуснятину.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Для начинки:
Для заливки:
Кулинар рекомендует обязательно добавлять мускатный орех или же другую вашу любимую специю. Это нужно, чтобы убрать мучной вкус в заливке. Подойдет также мелко измельченный чеснок.
Грибы, курицу и лук нарежьте кубиком.
Обжарьте лук до золотистости, грибы жарьте - 10 минут, курицу - 1 минуту.
Чеснок измельчите, сыр натрите на терке.
Смешайте грибы, лук и курицу, добавьте чеснок, соль и черный перец по вкусу, половину натертого сыра.
Для заливки смешайте все ингредиенты и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
Лаваш смажьте сливочным маслом с двух сторон. Выложите в форму диаметром 22 см. Края можно обрезать ножницами по желанию.
Выложите начинку, залейте заливкой. Выпекайте 30-40 минут при температуре 180 градусов. Заливка должна полностью пропечься и затвердеть.
Готовому пирогу дайте постоять в форме 10-15 минут, украсьте зеленью и подавайте к столу.
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