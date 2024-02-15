Пиріжки з цибулею і яйцем за рецептом наших бабусь: як готувати смакоту

Що потрібно для тіста

Для того, щоб зробити тісто для омріяних пиріжків, вам знадобляться:

250 мл води

9 гр дріжджів

1 ст л цукру

1 ч л солі

450-480 гр борошна

60 мл олії (без запаху)

Тісто з цих інгредієнтів виходить м'яким і ніжним, а його обсягу вистачає на 26 пиріжків.

Приготування тіста

Замішувати тісто варто в мисці чи іншій посудині, що не є холодною.

Спершу потрібно подрібнити дріжджі й додати до них столову ложку цукру, заливши отриману суміш теплою водою.

Сюди потрібно додати воду (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Після ретельного перемішування до однорідної консистенції необхідно додати сіль та олію.

Олія має бути без запаху (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Наступний етап - поступове додавання й розмішування борошна (залежно від його якості, може знадобитись трішки менше, ніж вказано в рецепті).

Сюди потрібно додати воду (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Далі потрібно вимішувати тісто вручну впродовж 5-7 хвилин, допоки воно не перестане липнути до рук, стане однорідним і пружнім (плотним).

Вимішування тіста в мисці (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Після цього варто завершити вимішування на столі, за потреби додаючи потроху борошна.

Готове тісто потрібно покласти назад до миски, накрити рушником і залишити в теплому місці на дві години (у цей період - коли тісто дещо підніметься - його треба вимішати ще раз і залишити достоювати у теплі).

Такий вигляд тісто має до того, як підніметься (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Рецепт начинки

Ідеальна начинка для таких пиріжків, на думку автора рецепту, складається з:

8 варених яєць

2 пучків зеленої цибулі

1/2 ст л вершкового масла

солі та перцю (за смаком)

Приготування начинки

Яйця для начинки потрібно відварити й порізати дрібними кубиками.

Нарізка яєць для начинки (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Цибулю краще порізати якнайдрібніше.

Завеликі шматки цибулі в пиріжки краще не класти (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Після цього потрібно розтопити на пательні масло, додати в нього зелену цибулю й обсмажити на середньому вогні впродовж кількох хвилин.

Масло покращить смак цибулі (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Підсмажену цибулю треба додати до нарізаних яєць, посолити, поперчити й ретельно перемішати.

Підсмажена цибуля додає в'язкості (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Якщо ви все зробили правильно, начинка - готова.

Готова начинка для пиріжків (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Як випікати пиріжки

Для змащування пиріжків перед випіканням потрібно підготувати "суміш" з одного курячого яйця та столової ложки молока.

Випікати пиріжки потрібно: