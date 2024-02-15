Пиріжки з цибулею і яйцем за рецептом наших бабусь: як готувати смакоту

Пиріжки з цибулею та яйцем подобаються багатьом, особливо якщо їх ще в дитинстві робили бабусі. Приготувати їх достатньо просто - потрібно лише знайти зрозумілий і перевірений часом рецепт.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на рецепт YouTube-каналу "Моя Кулінарія" розповідає, як найлегше приготувати пиріжки з яйцем і зеленою цибулею, щоб порадувати себе та близьких.
Для того, щоб зробити тісто для омріяних пиріжків, вам знадобляться:
Тісто з цих інгредієнтів виходить м'яким і ніжним, а його обсягу вистачає на 26 пиріжків.
Замішувати тісто варто в мисці чи іншій посудині, що не є холодною.
Спершу потрібно подрібнити дріжджі й додати до них столову ложку цукру, заливши отриману суміш теплою водою.
Сюди потрібно додати воду (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Після ретельного перемішування до однорідної консистенції необхідно додати сіль та олію.
Олія має бути без запаху (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Наступний етап - поступове додавання й розмішування борошна (залежно від його якості, може знадобитись трішки менше, ніж вказано в рецепті).
Сюди потрібно додати воду (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Далі потрібно вимішувати тісто вручну впродовж 5-7 хвилин, допоки воно не перестане липнути до рук, стане однорідним і пружнім (плотним).
Вимішування тіста в мисці (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Після цього варто завершити вимішування на столі, за потреби додаючи потроху борошна.
Готове тісто потрібно покласти назад до миски, накрити рушником і залишити в теплому місці на дві години (у цей період - коли тісто дещо підніметься - його треба вимішати ще раз і залишити достоювати у теплі).
Такий вигляд тісто має до того, як підніметься (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Ідеальна начинка для таких пиріжків, на думку автора рецепту, складається з:
Яйця для начинки потрібно відварити й порізати дрібними кубиками.
Нарізка яєць для начинки (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Цибулю краще порізати якнайдрібніше.
Завеликі шматки цибулі в пиріжки краще не класти (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Після цього потрібно розтопити на пательні масло, додати в нього зелену цибулю й обсмажити на середньому вогні впродовж кількох хвилин.
Масло покращить смак цибулі (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Підсмажену цибулю треба додати до нарізаних яєць, посолити, поперчити й ретельно перемішати.
Підсмажена цибуля додає в'язкості (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Якщо ви все зробили правильно, начинка - готова.
Готова начинка для пиріжків (скріншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Для змащування пиріжків перед випіканням потрібно підготувати "суміш" з одного курячого яйця та столової ложки молока.
Випікати пиріжки потрібно:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як просто та швидко приготувати смачні пиріжки з м'ясом на сковорідці.
Читайте також, як приготувати ті самі пиріжки з повидлом із нашого дитинства.