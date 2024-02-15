Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Пирожки с луком и яйцом нравятся многим, особенно, если их еще в детстве делали бабушки. Приготовить их достаточно просто - нужно лишь найти понятный и проверенный временем рецепт.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт YouTube-канала "Моя Кулинария" рассказывает, как легче всего приготовить пирожки с яйцом и зеленым луком, чтобы порадовать себя и близких.
Для того чтобы сделать тесто для вожделенных пирожков, вам понадобятся:
Тесто из этих ингредиентов получается мягким и нежным, а его объема хватает на 26 пирожков.
Замешивать тесто следует в миске или другой посуде, которая не является холодной.
Сначала нужно измельчить дрожжи и добавить к ним столовую ложку сахара, залив получившуюся смесь теплой водой.
Сюда нужно добавить воду (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
После тщательного перемешивания в однородную смесь необходимо добавить соль и масло.
Масло должно быть без запаха (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Следующий этап - постепенное добавление и размешивание муки (в зависимости от ее качества может потребоваться немного меньше, чем указано в рецепте).
Сюда нужно добавить воду (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Далее нужно вымешивать тесто вручную в течение 5-7 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам, станет однородным и упругим (плотным).
Вымешивание теста в миске (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
После этого следует завершить вымешивание на столе, при необходимости добавляя понемногу муки.
Готовое тесто нужно положить обратно в миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на два часа (в этот период - когда тесто немного поднимется - его нужно вымешать еще раз и оставить достаивать в тепле).
Такой вид у теста до того, как оно поднимется (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Идеальная начинка для таких пирожков, по мнению автора рецепта, состоит из:
Яйца для начинки нужно отварить и нарезать мелкими кубиками.
Нарезка яиц для начинки (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Лук лучше порезать как можно мельче.
Большие куски лука в пирожки лучше не класть (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
После этого нужно растопить на сковороде масло, добавить в него зеленый лук и обжарить на среднем огне в течение нескольких минут.
Масло улучшит вкус лука (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Поджаренный лук нужно добавить к нарезанным яйцам, посолить, поперчить и тщательно перемешать.
Поджаренный лук добавляет вязкости (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Если вы все сделали правильно, начинка - готова.
Готовая начинка для пирожков (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)
Для смазки пирожков перед выпеканием нужно подготовить "смесь" из одного куриного яйца и столовой ложки молока.
Выпекать пирожки нужно:
Напомним, ранее мы рассказывали, как просто и быстро приготовить вкусные пирожки с мясом на сковороде.
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