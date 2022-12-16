Пиріжки-п'ятихвилинки на пательні: два неймовірно простих рецепти

Коли часу зовсім мало і під руками є необхідні продукти, можна для сніданку чи перекушування зробити швидкі пиріжки-п'ятихвилинки. Ще такі пиріжки можна швидко зробити, якщо в будинку немає світла, але є газ для приготування їжі.
Як зробити швидкі пиріжки-п'ятихвилинки на сковороді - читайте в матеріалі нижче.
Складові:
Для тесту:
Спосіб приготування:
Нарізаємо дрібно цибулю та відварені яйця, додаємо трохи спецій до свого смаку. В окремій мисці замішуємо кефір, яйце, соду та сіль. Ретельно перемішуємо та додаємо начинку. Потім насипаємо борошно і знову все добре вимішуємо.
Смажити на сковороді з кожного боку по 3-4 хвилини до золотистої скоринки. Можна використовувати пательню із виїмками для панкейків. Подавати до столу зі сметаною.
Складові:
Спосіб приготування:
У миску насипаємо сир, натираємо на дрібній тертці твердий сир, розбиваємо два яйця і додаємо сіль. Нарізаємо зелень і додаємо подрібнений зубчик часнику. Наливаємо молоко і вимішуємо віночком чи вилкою.
Борошно змішуємо з розпушувачем, додаємо до решти та вимішуємо спочатку виделкою, а потім руками - до однорідного стану тіста. Тісто потрібно розкотити в коло та порізати на трикутники.
Розігрійте олію на сковороді та обсмажуйте в ній трикутники до золотистого кольору з двох сторін.
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