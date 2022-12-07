Найпростіша піца у сковороді за 5 хвилин: швидкий перекус для всієї родини
Піцу можна приготувати самостійно вдома та навіть без духовки. Якщо у вас є газ, але немає світла та всі необхідні інгредієнти під руками – така піца стане чудовим варіантом перекушування для всієї родини.
Як приготувати піцу-п'ятихвилинку в сковороді - читайте в матеріалі нижче.
Піца №1
Пиццею-п'ятихвилинкою на основі лаваша поділилася відома кулінарка Лілія Цвіт. У цій піці немає борошна.
Складові:
- Лаваш – 1 шт.
- Яйця – 5 шт.
- Сметана – 100 г
- Ковбаса
- Твердий сир
- Помідор
- Сіль, спеції, соус - до свого смаку
Як готувати:
Лаваш скрутіть і дрібно наріжте тонкою соломкою. У чашу блендера покладіть яйця, додайтедобавляйте сметану і перебийте до однорідного стану.
Нарізаний лаваш викладаємо на сковорідку. Сковорідку можна перед цим змастити олією. Лаваш заливаємо сумішшю яйця та сметани. Розрівнюємо основу.
Потім викладаємо начинку. Вона може бути будь-яка - на ваш смак. Начинку засипаємо тертим сиром.
Після цього ставимо сковороду на маленький вогонь, закриваємо кришкою і смажимо піцу, поки сир повністю не розплавиться - від 5 до 10 хвилин. Прикрашаємо готову піцу зеленню.
Піца №2
У другому варіанті вам знадобиться мука, щоб замісити рідке тісто для основи. Можна також використовувати різні соуси.
Складові:
- Борошно – 4 ст. ложки
- Сметана – 4 ст. ложки
- Яйця – 2 шт.
- Помідор
- Шинка чи ковбаса
- Твердий сир
- Томатний соус будь-який інший - на ваш смак
Як готувати:
Збиваємо два яйця, додаємо до них сметану, а потім поступово засипаємо борошно. Усі інгредієнти вимішуємо до однорідної маси.
Змащуємо сковороду олією та виливаємо на неї тісто. Тісто змащуємо будь-яким соусом і викладаємо начинку. Потім посипаємо тертим сиром. Ставимо на невеликий вогонь, закриваємо кришкою і смажимо піцу до готовності – від 5 до 10 хвилин.
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