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Найпростіша піца у сковороді за 5 хвилин: швидкий перекус для всієї родини

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Середа 07 грудня 2022 20:30
Найпростіша піца у сковороді за 5 хвилин: швидкий перекус для всієї родини Як зробити піцу в сковороді за 5 хвилин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Піцу можна приготувати самостійно вдома та навіть без духовки. Якщо у вас є газ, але немає світла та всі необхідні інгредієнти під руками – така піца стане чудовим варіантом перекушування для всієї родини.

Як приготувати піцу-п'ятихвилинку в сковороді - читайте в матеріалі нижче.

Піца №1

Пиццею-п'ятихвилинкою на основі лаваша поділилася відома кулінарка Лілія Цвіт. У цій піці немає борошна.

Складові:

  • Лаваш – 1 шт.
  • Яйця – 5 шт.
  • Сметана – 100 г
  • Ковбаса
  • Твердий сир
  • Помідор
  • Сіль, спеції, соус - до свого смаку

Як готувати:

Лаваш скрутіть і дрібно наріжте тонкою соломкою. У чашу блендера покладіть яйця, додайтедобавляйте сметану і перебийте до однорідного стану.

Нарізаний лаваш викладаємо на сковорідку. Сковорідку можна перед цим змастити олією. Лаваш заливаємо сумішшю яйця та сметани. Розрівнюємо основу.

Потім викладаємо начинку. Вона може бути будь-яка - на ваш смак. Начинку засипаємо тертим сиром.

Після цього ставимо сковороду на маленький вогонь, закриваємо кришкою і смажимо піцу, поки сир повністю не розплавиться - від 5 до 10 хвилин. Прикрашаємо готову піцу зеленню.

Піца №2

У другому варіанті вам знадобиться мука, щоб замісити рідке тісто для основи. Можна також використовувати різні соуси.

Складові:

  • Борошно – 4 ст. ложки
  • Сметана – 4 ст. ложки
  • Яйця – 2 шт.
  • Помідор
  • Шинка чи ковбаса
  • Твердий сир
  • Томатний соус будь-який інший - на ваш смак

Як готувати:

Збиваємо два яйця, додаємо до них сметану, а потім поступово засипаємо борошно. Усі інгредієнти вимішуємо до однорідної маси.

Змащуємо сковороду олією та виливаємо на неї тісто. Тісто змащуємо будь-яким соусом і викладаємо начинку. Потім посипаємо тертим сиром. Ставимо на невеликий вогонь, закриваємо кришкою і смажимо піцу до готовності – від 5 до 10 хвилин.

До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати найпростішу шарлотку у сковороді.

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