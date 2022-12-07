Найпростіша піца у сковороді за 5 хвилин: швидкий перекус для всієї родини

Піцу можна приготувати самостійно вдома та навіть без духовки. Якщо у вас є газ, але немає світла та всі необхідні інгредієнти під руками – така піца стане чудовим варіантом перекушування для всієї родини.

Як приготувати піцу-п'ятихвилинку в сковороді - читайте в матеріалі нижче.

Піца №1

Пиццею-п'ятихвилинкою на основі лаваша поділилася відома кулінарка Лілія Цвіт. У цій піці немає борошна.

Складові:

Лаваш – 1 шт.

Яйця – 5 шт.

Сметана – 100 г

Ковбаса

Твердий сир

Помідор

Сіль, спеції, соус - до свого смаку

Як готувати:

Лаваш скрутіть і дрібно наріжте тонкою соломкою. У чашу блендера покладіть яйця, додайтедобавляйте сметану і перебийте до однорідного стану.

Нарізаний лаваш викладаємо на сковорідку. Сковорідку можна перед цим змастити олією. Лаваш заливаємо сумішшю яйця та сметани. Розрівнюємо основу.

Потім викладаємо начинку. Вона може бути будь-яка - на ваш смак. Начинку засипаємо тертим сиром.

Після цього ставимо сковороду на маленький вогонь, закриваємо кришкою і смажимо піцу, поки сир повністю не розплавиться - від 5 до 10 хвилин. Прикрашаємо готову піцу зеленню.

Піца №2

У другому варіанті вам знадобиться мука, щоб замісити рідке тісто для основи. Можна також використовувати різні соуси.

Складові:

Борошно – 4 ст. ложки

Сметана – 4 ст. ложки

Яйця – 2 шт.

Помідор

Шинка чи ковбаса

Твердий сир

Томатний соус будь-який інший - на ваш смак

Як готувати:

Збиваємо два яйця, додаємо до них сметану, а потім поступово засипаємо борошно. Усі інгредієнти вимішуємо до однорідної маси.

Змащуємо сковороду олією та виливаємо на неї тісто. Тісто змащуємо будь-яким соусом і викладаємо начинку. Потім посипаємо тертим сиром. Ставимо на невеликий вогонь, закриваємо кришкою і смажимо піцу до готовності – від 5 до 10 хвилин.