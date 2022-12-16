Пирожки-пятиминутки на сковороде: два невероятно простых рецепта

Когда времени совсем мало и под руками есть необходимые продукты, можно для завтрака или перекуса сделать быстрые пирожки-пятиминутки. Еще такие пирожки можно быстро сделать, если в доме нет света, но есть газ для приготовления пищи.
Как сделать быстрые пирожки-пятиминутки на сковороде - читайте в материале ниже.
Ингредиенты:
Для теста:
Способ приготовления:
Нарезаем мелко лук и отварные яйца, добавляем немного специй по вкусу. В отдельной миске замешиваем кефир, яйцо, соду и соль. Тщательно перемешиваем и добавляем начинку. Потом насыпаем муку и снова все хорошо вымешиваем.
Жарить на сковороде с каждой стороны по 3-4 минуты, до золотистой корочки. Можно использовать сковороду с выемками для панкейков. Подавать к столу со сметаной.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
В миску насыпаем творог, натираем на мелкой терке твердый сыр, разбиваем два яйца и добавляем соль. Нарезаем мелко зелень и добавляем измельченный зубчик чеснока. Наливаем молоко и вымешиваем венчиком или вилкой.
Муку смешиваем с разрыхлителем, добавляем к остальной массе и вымешиваем сначала вилкой, а потом руками - до однородного состояния теста. Тесто нужно раскатать в круг и порезать на треугольники.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжаривайте в нем треугольники до золотистого цвета с двух сторон.
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