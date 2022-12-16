Пирожки-пятиминутки на сковороде: два невероятно простых рецепта

Горячие пирожки

Ингредиенты:

Зеленый лук - 1 пучок

Отварное яйцо - 3 шт.

Соль, перец - по вкусу

Для теста:

0,5 л кефира

Яйцо - 1 шт.

Сода - 0,5 ч. ложки

Мука - 250 г

Способ приготовления:

Нарезаем мелко лук и отварные яйца, добавляем немного специй по вкусу. В отдельной миске замешиваем кефир, яйцо, соду и соль. Тщательно перемешиваем и добавляем начинку. Потом насыпаем муку и снова все хорошо вымешиваем.

Жарить на сковороде с каждой стороны по 3-4 минуты, до золотистой корочки. Можно использовать сковороду с выемками для панкейков. Подавать к столу со сметаной.

Пышки-треугольники

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт.

Молоко - 100 мл

Творог - 80 г

Сыр - 80 г

Соль - 1 ч. ложка

Зеленый лук - 30-50 г

Петрушка зеленая - 30-50 г

Разрыхлитель - 10 г

Чеснок - 1 зубчик

Мука - 350 г

Соль, перец, специи - по вкусу

Способ приготовления:

В миску насыпаем творог, натираем на мелкой терке твердый сыр, разбиваем два яйца и добавляем соль. Нарезаем мелко зелень и добавляем измельченный зубчик чеснока. Наливаем молоко и вымешиваем венчиком или вилкой.

Муку смешиваем с разрыхлителем, добавляем к остальной массе и вымешиваем сначала вилкой, а потом руками - до однородного состояния теста. Тесто нужно раскатать в круг и порезать на треугольники.

Разогрейте растительное масло на сковороде и обжаривайте в нем треугольники до золотистого цвета с двух сторон.