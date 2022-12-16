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Пирожки-пятиминутки на сковороде: два невероятно простых рецепта

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Пятница 16 декабря 2022 08:32
Пирожки-пятиминутки на сковороде: два невероятно простых рецепта Как приготовить быстрые пирожки на сковороде (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Когда времени совсем мало и под руками есть необходимые продукты, можно для завтрака или перекуса сделать быстрые пирожки-пятиминутки. Еще такие пирожки можно быстро сделать, если в доме нет света, но есть газ для приготовления пищи.

Как сделать быстрые пирожки-пятиминутки на сковороде - читайте в материале ниже.

Горячие пирожки

Ингредиенты:

  • Зеленый лук - 1 пучок
  • Отварное яйцо - 3 шт.
  • Соль, перец - по вкусу

Для теста:

  • 0,5 л кефира
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сода - 0,5 ч. ложки
  • Мука - 250 г

Способ приготовления:

Нарезаем мелко лук и отварные яйца, добавляем немного специй по вкусу. В отдельной миске замешиваем кефир, яйцо, соду и соль. Тщательно перемешиваем и добавляем начинку. Потом насыпаем муку и снова все хорошо вымешиваем.

Жарить на сковороде с каждой стороны по 3-4 минуты, до золотистой корочки. Можно использовать сковороду с выемками для панкейков. Подавать к столу со сметаной.

Пышки-треугольники

Ингредиенты:

  • Яйца - 2 шт.
  • Молоко - 100 мл
  • Творог - 80 г
  • Сыр - 80 г
  • Соль - 1 ч. ложка
  • Зеленый лук - 30-50 г
  • Петрушка зеленая - 30-50 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Мука - 350 г
  • Соль, перец, специи - по вкусу

Способ приготовления:

В миску насыпаем творог, натираем на мелкой терке твердый сыр, разбиваем два яйца и добавляем соль. Нарезаем мелко зелень и добавляем измельченный зубчик чеснока. Наливаем молоко и вымешиваем венчиком или вилкой.

Муку смешиваем с разрыхлителем, добавляем к остальной массе и вымешиваем сначала вилкой, а потом руками - до однородного состояния теста. Тесто нужно раскатать в круг и порезать на треугольники.

Разогрейте растительное масло на сковороде и обжаривайте в нем треугольники до золотистого цвета с двух сторон.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как сделать вкусную пиццу на сковороде за 10 минут.

А также мы давали рецепт ленивого хачапури.

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