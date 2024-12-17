Пиріг з сиром та грибами: рецепт ситної випічки на листковому тісті

Що потрібно для пирога з грибами і сиром

Для того, щоб приготувати пиріг з грибами і сиром, знадобляться такі продукти:

листкове тісто - 500 г

шинка або ковбаса - 200 г

печериці - 400 г

твердий сир - 250 г

помідор - 1-2 шт.

морква - 1-2 шт.

цибуля - 1-2 шт.

сметана - 1 ст. л.

масло або олія - до смаження

Як готувати пиріг з грибами і сиром

Щоб приготувати пиріг з шинкою, грибами та сиром, деякі інгредієнти необхідно спочатку присмажити - так начинка рівномірно приготується.

Почистьте і наріжте напівкільцями цибулю, обсмажте її в невеликій кількості масла або олії до розм'якшення. Тим часом почистьте і натріть на великій терці моркву.

Додайте моркву до цибулі і протушкуйте інгредієнти до легкого зарум'янення. Довго готувати засмажку не потрібно, після розм'якшення інгредієнтів перекладіть продукти в окрему миску.

Печериці промийте від бруду, обсушіть та наріжте скибками. Тоді обсмажте гриби до легкого зарум'янення на тій пательні, що і засмажку.

Натріть сир на великій терці, а шинку наріжте на кубики. Також можна використовувати куряче філе, попередньо його відваривши.

Застеліть скляну або керамічну форму для випічки листом пергаменту для випікання, а після цього викладіть листкове тісто.

Як готувати пиріг на листковому тісті (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Першим шаром викладіть засмажку, рівномірно розподіливши її за допомогою ложки. Присипте засмажку частиною сиру, викладіть печериці та шинку.

Змастіть шинку сметаною та присипте рештою сиру. Помийте та обсушіть помідори, наріжте їх кружальцями та викладіть на сир. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте пиріг протягом 30 хвилин.