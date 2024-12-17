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Пирог с сыром и грибами: рецепт сытной выпечки на слоеном тесте

Пирог с сыром и грибами - изысканное и сытное блюдо (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Автор: Людмила Рябухіна

Этот сытный пирог с грибами, ветчиной и сыром несколько похож на пиццу по вкусу, однако слоеное тесто придает блюду изысканности. А приготовление этого пирога не вызовет никаких трудностей.

О том, как готовить пирог с сыром и грибами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Что нужно для пирога с грибами и сыром

Для того, чтобы приготовить пирог с грибами и сыром, понадобятся такие продукты:

  • слоеное тесто - 500 г
  • ветчина или колбаса - 200 г
  • шампиньоны - 400 г
  • твердый сыр - 250 г
  • помидор - 1-2 шт.
  • морковь - 1-2 шт.
  • лук - 1-2 шт.
  • сметана - 1 ст. л.
  • сливочное или растительное масло - для жарки

Как готовить пирог с грибами и сыром

Чтобы приготовить пирог с ветчиной, грибами и сыром, некоторые ингредиенты необходимо сначала поджарить - так начинка равномерно приготовится.

Почистьте и нарежьте полукольцами лук, обжарьте его в небольшом количестве сливочного или растительного масла до размягчения. Тем временем почистьте и натрите на крупной терке морковь.

Добавьте морковь к луку и протушите ингредиенты до легкого зарумянивания. Долго готовить зажарку не нужно, после размягчения ингредиентов переложите продукты в отдельную миску.

Шампиньоны промойте от грязи, обсушите и нарежьте ломтиками. Тогда обжарьте грибы до легкого зарумянивания на той же сковороде, что и зажарку.

Натрите сыр на крупной терке, а ветчину нарежьте на кубики. Также можно использовать куриное филе, предварительно его отварив.

Застелите стеклянную или керамическую форму для выпечки листом пергамента для выпекания, а после этого выложите слоеное тесто.

Как готовить пирог на слоеном тесте (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Первым слоем выложите зажарку, равномерно распределив ее с помощью ложки. Присыпьте зажарку частью сыра, выложите шампиньоны и ветчину.

Смажьте ветчину сметаной и присыпьте оставшимся сыром. Помойте и обсушите помидоры, нарежьте их кружочками и выложите на сыр. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пирог в течение 30 минут.

 

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