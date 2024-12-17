Пирог с сыром и грибами: рецепт сытной выпечки на слоеном тесте

Этот сытный пирог с грибами, ветчиной и сыром несколько похож на пиццу по вкусу, однако слоеное тесто придает блюду изысканности. А приготовление этого пирога не вызовет никаких трудностей.
О том, как готовить пирог с сыром и грибами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".
Для того, чтобы приготовить пирог с грибами и сыром, понадобятся такие продукты:
Чтобы приготовить пирог с ветчиной, грибами и сыром, некоторые ингредиенты необходимо сначала поджарить - так начинка равномерно приготовится.
Почистьте и нарежьте полукольцами лук, обжарьте его в небольшом количестве сливочного или растительного масла до размягчения. Тем временем почистьте и натрите на крупной терке морковь.
Добавьте морковь к луку и протушите ингредиенты до легкого зарумянивания. Долго готовить зажарку не нужно, после размягчения ингредиентов переложите продукты в отдельную миску.
Шампиньоны промойте от грязи, обсушите и нарежьте ломтиками. Тогда обжарьте грибы до легкого зарумянивания на той же сковороде, что и зажарку.
Натрите сыр на крупной терке, а ветчину нарежьте на кубики. Также можно использовать куриное филе, предварительно его отварив.
Застелите стеклянную или керамическую форму для выпечки листом пергамента для выпекания, а после этого выложите слоеное тесто.
Как готовить пирог на слоеном тесте (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Первым слоем выложите зажарку, равномерно распределив ее с помощью ложки. Присыпьте зажарку частью сыра, выложите шампиньоны и ветчину.
Смажьте ветчину сметаной и присыпьте оставшимся сыром. Помойте и обсушите помидоры, нарежьте их кружочками и выложите на сыр. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пирог в течение 30 минут.
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