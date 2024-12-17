Пирог с сыром и грибами: рецепт сытной выпечки на слоеном тесте

Что нужно для пирога с грибами и сыром

Для того, чтобы приготовить пирог с грибами и сыром, понадобятся такие продукты:

слоеное тесто - 500 г

ветчина или колбаса - 200 г

шампиньоны - 400 г

твердый сыр - 250 г

помидор - 1-2 шт.

морковь - 1-2 шт.

лук - 1-2 шт.

сметана - 1 ст. л.

сливочное или растительное масло - для жарки

Как готовить пирог с грибами и сыром

Чтобы приготовить пирог с ветчиной, грибами и сыром, некоторые ингредиенты необходимо сначала поджарить - так начинка равномерно приготовится.

Почистьте и нарежьте полукольцами лук, обжарьте его в небольшом количестве сливочного или растительного масла до размягчения. Тем временем почистьте и натрите на крупной терке морковь.

Добавьте морковь к луку и протушите ингредиенты до легкого зарумянивания. Долго готовить зажарку не нужно, после размягчения ингредиентов переложите продукты в отдельную миску.

Шампиньоны промойте от грязи, обсушите и нарежьте ломтиками. Тогда обжарьте грибы до легкого зарумянивания на той же сковороде, что и зажарку.

Натрите сыр на крупной терке, а ветчину нарежьте на кубики. Также можно использовать куриное филе, предварительно его отварив.

Застелите стеклянную или керамическую форму для выпечки листом пергамента для выпекания, а после этого выложите слоеное тесто.

Как готовить пирог на слоеном тесте (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Первым слоем выложите зажарку, равномерно распределив ее с помощью ложки. Присыпьте зажарку частью сыра, выложите шампиньоны и ветчину.

Смажьте ветчину сметаной и присыпьте оставшимся сыром. Помойте и обсушите помидоры, нарежьте их кружочками и выложите на сыр. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пирог в течение 30 минут.