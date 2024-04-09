Пиріг з сиром і зеленню: простий рецепт несолодкої закуски

Що знадобиться для пирога з зеленню

Для того, щоб приготувати цей несолодкий і смачний пиріг, вам потрібні такі інгредієнти:

Борошно - 350 г

Вершкове масло - 100 г

Молоко - 200 мл

Сіль - 1 ч.л.

Цукор - 1 ст. л.

Розпушувач - 7 г

Моцарела - 70 г

Петрушка - 5-7 гілочок

Форма для випікання середнього розміру

Як готувати пиріг з сиром і зеленню

Почніть приготування з замішування тіста. Для цього розігрійте 50 г масла, аби воно стало рідким. Влийте в глибоку миску молоко і додайте розтоплене масло, сіль та цукор - і ретельно перемішайте інгредієнти.

Просійте борошно та додайте його та розпушувач до суміші в мисці. Перемішайте тісто до однорідності - спочатку за допомогою силіконової лопатки, а потім, коли воно стане менш липким - руками.

Тісто має бути щільним і не липнути до рук (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Сформуйте тісто та викладіть його у форму для випікання, застелену пергаментом.

Утрамбуйте тісто, трохи розтягуючи його - пласт має бути на всю поверхню формочки. Після цього зробіть в тісті невеликі виїмки для сиру за допомогою чарки або ложки.

Зробіть виїмки в тісті за допомогою чарки або ложки (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Розтопіть ще 50 г масла в мисці. Помийте петрушку, заберіть зайву вологу рушником, обірвіть листочки, подрібніть їх і додайте до масла. Перемішайте суміш і рівномірно викладіть на тісто.

Натріть моцарелу на великій тертці та викладіть у зроблені в тісті виїмки.

Викладіть натерту моцарелу у виїмки в тісті (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пиріг 30 хвилин. Після цього дайте страві трохи охолонути - і можна їсти.