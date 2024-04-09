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Пиріг з сиром і зеленню: простий рецепт несолодкої закуски

Пиріг з сиром і зеленню (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Цей пиріг з зеленню і моцарелою - ідеальний варіант, якщо ви втомилися від солодких десертів. До того ж це смачна ідея для перекусу.

Про те, як готувати несолодкий пиріг з сиром і зеленню, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".

Що знадобиться для пирога з зеленню

Для того, щоб приготувати цей несолодкий і смачний пиріг, вам потрібні такі інгредієнти:

  • Борошно - 350 г
  • Вершкове масло - 100 г
  • Молоко - 200 мл
  • Сіль - 1 ч.л.
  • Цукор - 1 ст. л.
  • Розпушувач - 7 г
  • Моцарела - 70 г
  • Петрушка - 5-7 гілочок
  • Форма для випікання середнього розміру

Як готувати пиріг з сиром і зеленню

Почніть приготування з замішування тіста. Для цього розігрійте 50 г масла, аби воно стало рідким. Влийте в глибоку миску молоко і додайте розтоплене масло, сіль та цукор - і ретельно перемішайте інгредієнти.

Просійте борошно та додайте його та розпушувач до суміші в мисці. Перемішайте тісто до однорідності - спочатку за допомогою силіконової лопатки, а потім, коли воно стане менш липким - руками.

Тісто має бути щільним і не липнути до рук (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Сформуйте тісто та викладіть його у форму для випікання, застелену пергаментом.

Утрамбуйте тісто, трохи розтягуючи його - пласт має бути на всю поверхню формочки. Після цього зробіть в тісті невеликі виїмки для сиру за допомогою чарки або ложки. 

Зробіть виїмки в тісті за допомогою чарки або ложки (скриншот / ТІАНА готувати просто) 

Розтопіть ще 50 г масла в мисці. Помийте петрушку, заберіть зайву вологу рушником, обірвіть листочки, подрібніть їх і додайте до масла. Перемішайте суміш і рівномірно викладіть на тісто.

Натріть моцарелу на великій тертці та викладіть у зроблені в тісті виїмки. 

Викладіть натерту моцарелу у виїмки в тісті (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пиріг 30 хвилин. Після цього дайте страві трохи охолонути - і можна їсти.

 

Нещодавно ми розповідали про те, як готувати запечений перець з сиром.

Також читайте, як готувати заливний пиріг з варенням.

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