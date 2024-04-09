Пирог с сыром и зеленью: простой рецепт несладкой закуски

Что понадобится для пирога с зеленью

Для того чтобы приготовить этот несладкий и вкусный пирог, вам нужны следующие ингредиенты:

Мука - 350 г

Сливочное масло - 100 г

Молоко - 200 мл

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 1 ст. л.

Разрыхлитель - 7 г

Моцарелла - 70 г

Петрушка - 5-7 веточек

Форма для выпечки среднего размера

Как готовить пирог с сыром и зеленью

Начните приготовление с замешивания теста. Для этого разогрейте 50 г масла, чтобы оно стало жидким. Влейте в глубокую миску молоко и добавьте растопленное масло, соль и сахар - и тщательно перемешайте ингредиенты.

Просейте муку и добавьте ее и разрыхлитель к смеси в миске. Перемешайте тесто до однородности - сначала с помощью силиконовой лопатки, а затем, когда оно станет менее липким - руками.

Тесто должно быть плотным и не липнуть к рукам (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Сформуйте тесто и выложите его в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

Утрамбуйте тесто, немного растягивая его - пласт должен быть на всю поверхность формочки. После этого сделайте в тесте небольшие выемки для сыра с помощью рюмки или ложки.

Сделайте выемки в тесте с помощью рюмки или ложки (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Растопите еще 50 г масла в миске. Помойте петрушку, уберите лишнюю влагу полотенцем, оборвите листики, измельчите их и добавьте к маслу. Перемешайте смесь и равномерно выложите на тесто.

Натрите моцареллу на большой терке и выложите в сделанные в тесте выемки.

Выложите натертую моцареллу в выемки в тесте (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 30 минут. После этого дайте блюду немного остыть - и можно есть.