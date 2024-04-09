Пирог с сыром и зеленью: простой рецепт несладкой закуски

Этот пирог с зеленью и моцареллой - идеальный вариант, если вы устали от сладких десертов. К тому же, это вкусная идея для перекуса.
О том, как готовить несладкий пирог с сыром и зеленью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".
Для того чтобы приготовить этот несладкий и вкусный пирог, вам нужны следующие ингредиенты:
Начните приготовление с замешивания теста. Для этого разогрейте 50 г масла, чтобы оно стало жидким. Влейте в глубокую миску молоко и добавьте растопленное масло, соль и сахар - и тщательно перемешайте ингредиенты.
Просейте муку и добавьте ее и разрыхлитель к смеси в миске. Перемешайте тесто до однородности - сначала с помощью силиконовой лопатки, а затем, когда оно станет менее липким - руками.
Тесто должно быть плотным и не липнуть к рукам (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Сформуйте тесто и выложите его в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
Утрамбуйте тесто, немного растягивая его - пласт должен быть на всю поверхность формочки. После этого сделайте в тесте небольшие выемки для сыра с помощью рюмки или ложки.
Сделайте выемки в тесте с помощью рюмки или ложки (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Растопите еще 50 г масла в миске. Помойте петрушку, уберите лишнюю влагу полотенцем, оборвите листики, измельчите их и добавьте к маслу. Перемешайте смесь и равномерно выложите на тесто.
Натрите моцареллу на большой терке и выложите в сделанные в тесте выемки.
Выложите натертую моцареллу в выемки в тесте (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 30 минут. После этого дайте блюду немного остыть - и можно есть.
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