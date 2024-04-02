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Без яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з варенням

Вівторок 02 квітня 2024 07:01
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Без яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з варенням Як приготувати пиріг з варенням (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо вдома є варення, то з нього можна приготувати смачний пиріг до чаю. Готується він абсолютно без яєць. До того ж пиріг з варенням можна їсти навіть у піст.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Ukrainian Food".

Що знадобиться

В рецепті кулінар Марія Макарчук використала абрикосове варення зі шматочками фруктів, тому пиріг виходить золотавий. Однак, використати можна будь-яке варення.

Для особливого розпушування в тісто до соди вливається мінеральна вода.

Зазначається, що мінералку можна замінити простою водою, молоком або кефіром. У такому разі замість соди всипте 2 чайні ложки розпушувача.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • варення - 250 мл
  • олія соняшникова рафінована - 125 мл
  • вода мінеральна газована - 120 мл
  • сода харчова - 1 ч.л
  • борошно пшеничне - 260 г
  • волоські горіхи - 1 склянка

Спосіб приготування

Змішайте варення, олію, соду та мінеральну воду. Все перемішайте до однорідної маси.

Далі просійте до рідкої суміші борошно. Після цього додайте подрібнені горіхи та перемішайте.

Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом або змащену олію й присипану борошном чи манкою.

Випікайте пиріг за температури 180-200°C 30-40 хвилин.

Без яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з вареннямБез яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з вареннямБез яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з вареннямБез яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з вареннямБез яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з вареннямБез яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з вареннямБез яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з вареннямРецепт пирога з варенням (скриншот)

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