Без яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з варенням

Як приготувати пиріг з варенням (фото: кадр з відео)

Якщо вдома є варення, то з нього можна приготувати смачний пиріг до чаю. Готується він абсолютно без яєць. До того ж пиріг з варенням можна їсти навіть у піст.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Ukrainian Food".