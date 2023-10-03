Пінгвіни "окупували" станцію Академік Вернадський: у птахів стартував шлюбний сезон (фото)

Біля станції українських полярників "Академік Вернадський" пінгвіни окупували робочий простір метеорологів - метеомайданчик із різними приладами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію вчених на сторінці у Facebook.
Чорно-білі птахи в такій кількості з'явилися через те, що у них почався шлюбний період.
"Найбільше їм припали до смаку осадомір (це спеціальне відерце, в якому накопичуються опади) та актинометричний комплекс (вимірює рівень сонячної радіації", - розповіли вчені.
Але полярники та пінгвіни чудово співіснують тут разом - метеорологи спокійно пробираються до своїх приладів та знімають потрібні показники, намагаючись не злякати пернатих.
Ті ж уже звикли до таких "двоногих" сусідів і майже на них не реагують.
Зазначимо, що на острові Галіндез зараз налічується близько 2,6 тисячі особин.
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