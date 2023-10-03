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Пінгвіни "окупували" станцію Академік Вернадський: у птахів стартував шлюбний сезон (фото)

Фото: Пінгвіни на станції Академік Вернадський (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Людмила Жукова

Біля станції українських полярників "Академік Вернадський" пінгвіни окупували робочий простір метеорологів - метеомайданчик із різними приладами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію вчених на сторінці у Facebook.

Чому пінгвінів стало так багато

Чорно-білі птахи в такій кількості з'явилися через те, що у них почався шлюбний період.

"Найбільше їм припали до смаку осадомір (це спеціальне відерце, в якому накопичуються опади) та актинометричний комплекс (вимірює рівень сонячної радіації", - розповіли вчені.

Але полярники та пінгвіни чудово співіснують тут разом - метеорологи спокійно пробираються до своїх приладів та знімають потрібні показники, намагаючись не злякати пернатих.

Ті ж уже звикли до таких "двоногих" сусідів і майже на них не реагують.

Зазначимо, що на острові Галіндез зараз налічується близько 2,6 тисячі особин.

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

 

Читайте, як український полярник розповів, як це – жити на краю світу.

Раніше ми писали про те, з якими небезпеками найчастіше стикаються полярники в Антарктиді.

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