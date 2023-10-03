Пінгвіни "окупували" станцію Академік Вернадський: у птахів стартував шлюбний сезон (фото)

Чому пінгвінів стало так багато

Чорно-білі птахи в такій кількості з'явилися через те, що у них почався шлюбний період.

"Найбільше їм припали до смаку осадомір (це спеціальне відерце, в якому накопичуються опади) та актинометричний комплекс (вимірює рівень сонячної радіації", - розповіли вчені.

Але полярники та пінгвіни чудово співіснують тут разом - метеорологи спокійно пробираються до своїх приладів та знімають потрібні показники, намагаючись не злякати пернатих.

Ті ж уже звикли до таких "двоногих" сусідів і майже на них не реагують.

Зазначимо, що на острові Галіндез зараз налічується близько 2,6 тисячі особин.

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)