Пингвины "оккупировали" станцию Академик Вернадский: у птиц стартовал брачный сезон (фото)

Почему пингвинов стало так много

Черно-белые птицы в таком количестве появились из-за того, что у них начался брачный период.

"Больше всего им пришлись по вкусу осадомер (это специальное ведерко, в котором накапливаются осадки) и актинометрический комплекс (измеряет уровень солнечной радиации", - рассказали ученые.

Но полярники и пингвины прекрасно сосуществуют здесь вместе - метеорологи спокойно пробираются к своим приборам и снимают нужные показатели, стараясь не вспугнуть пернатых.

Те же уже привыкли к таким "двуногим" соседям и почти на них не реагируют.

Отметим, что на острове Галиндез сейчас насчитывается около 2,6 тысяч особей.

Пингвины на станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)