Український полярник розповів, як це - жити на краю світу

Цілий рік вчені перебувають у повній ізоляції за тисячі кілометрів від решти світу. Поблизу станції часто штормить, а температура навіть влітку не піднімається вище 0 градусів.

Українська полярна станція розташована на антарктичному острові Галіндез. Щороку туди відправляється нова команда науковців для вивчення метеорологічних явищ, магнітного поля Землі та місцевої фауни.

Про те, як живуть полярники на станції "Академік Вернадський" в інтервʼю РБК-Україна розповів учасник 28-ї Української антарктичної експедиції, керівник станції та геофізик Богдан Гаврилюк.

Як живуть українські полярники

Зараз на станції перебуває 14 полярників. Востаннє вони перетиналися з іншими людьми ще весною, коли на острів заходив британський криголам "Сер Девід Атенборо".

Під час антарктичної зими та весни - з червня по грудень прибережні води вкриваються льодом і роблять острів неприступним. З того часу зимівники в повній ізоляції, втім вони не скаржаться.

"У перших експедиціях не вистачало спілкування з рідними. Добре, що вже зараз у нас є інтернет, і є можливість дивитися новини та зв'язуватися з близькими. Колись на станції багато речей, які потрібні для життя, доводилось робити вручну. Це займало величезну кількість часу і зусиль. Зараз станцію суттєво модернізували", - розповів Богдан, який вже вдесяте перебуває в експедиції.

Команда 28-ї експедиції (Богдан Гаврилюк стоїть вище усіх по центру) (фото надане прес-службою станції "Академік Вернадський")

На станції є 11 споруд. Деякі використовуються для наукових досліджень, деякі - технічні. Іноді полярники виходять в море на човнах для досліджень - збору зразків води, а також спостереження за тваринами.

Поблизу станції живе багато субантарктичних пінгвінів, але полярникам не можна до них наближатись.

Також полярник зізнався, що на станції дуже б хотів завести кота, але це заборонено, хоча колись два котики входили у склад експедиції.

"Норвезький полярник Фрітьйоф Нансен колись сказав, що єдине до чого не може звикнути людина, так це до холоду. Я з ним погоджуюсь. Але ми живемо в 21 столітті, нам навіть екіпіровку зараз шиють за персональними розмірами. Зараз тут на станції гарні умови для роботи", - додав Гаврилюк.

Для того, щоб науковці могли підтримувати свій фізичний стан, на станції облаштували мініспортзал, а на вулиці поставили маленькі ворота і полярники грають футбол по снігу. Також поблизу станції побудували маленьку баню.

Поблизу станції живе багато субантарктичних пінгвінів (фото надане прес-службою станції "Академік Вернадський")