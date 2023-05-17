Пінгвіни, котики і слони: дивіться, які милі "сусіди" живуть поряд з українськими полярниками (фото)

Українські полярники із дослідницької станції "Вернадський" показали, які тварини зараз живуть із ними по-сусідству.
Милими знімками поділився Національний антарктичний науковий центр у Facebook.
"В Антарктиці наближається зима, тож в українських полярників суттєво поменшало їхніх галасливих сусідів. Насамперед йдеться про субантарктичних пінгвінів, яких також називають віслюковими через характерні крики. Цього літа їхня кількість на нашому острові Галіндез сягала 4 тисяч. Тож уявіть, яку віслюкову какофонію цілодобово слухали учасники експедиції", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що зараз навколо станції пінгвінів немає, а от на острові ще можна зустріти окремих особин чи невеликі групи до 5 птахів.
"Найімовірніше, це ті, в кого дещо "запізнився" період линяння. Інші ж, відбувши в нас шлюбний сезон та перелинявши, вирушили на північніші території, де тепліше, а отже є більший доступ до відкритих ділянок океану", - зазначають полярники.
Для пінгвінів важлива відкрита вода, адже в ній вони добувають їжу - криль та рибу. Але оскільки клімат змінюється і зими в районі "Вернадського" стають теплішими, то нині зустріти поодиноких чорно-білих кочівників поблизу станції можна навіть в зимові місяці.
"Проте масове повернення пінгвінів ми чекаємо антарктичною весною, коли вони знову припливуть на Галіндез, щоб тут будувати гнізда та "народжувати" малечу", - зазначають полярники.
"А ще антарктична осінь - це період гостювання на нашому острові субантарктичних морських котиків та молодих південних морських слонів. Котики припливають сюди для відпочинку на рівних кам'янистих "ложах". Причому, деяким з них так до вподоби околиці "Вернадського", що вони не залишають їх і взимку", - йдеться у повідомленні.
Морські слони здебільшого мешкають в районі Субантарктики, де на островах з весни до осені (на період розмноження та линьки) влаштовують берегові лежбища, а взимку повертаються до морського способу життя.
"Водночас молоді тварини, які ще не беруть участь у розмноженні, восени іноді припливають на наш острів, щоб "відпочити". І, як і котики, дуже не люблять, коли хтось тривожить їхній солодкий сон", - пишуть полярники.
Також на острові є декілька видів птахів, які живуть в районі станції цілий рік. Наприклад, сивка біла чи домініканський мартин.
Раніше ми писали про те, що українські полярники поділились фото рідкісного явища.
Нещодавно ми писали про те, що полярники показали ефектні фото китів поблизу дослідницької станції.