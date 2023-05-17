Пінгвіни, котики і слони: дивіться, які милі "сусіди" живуть поряд з українськими полярниками (фото)

Масова міграція пінгвінів

"В Антарктиці наближається зима, тож в українських полярників суттєво поменшало їхніх галасливих сусідів. Насамперед йдеться про субантарктичних пінгвінів, яких також називають віслюковими через характерні крики. Цього літа їхня кількість на нашому острові Галіндез сягала 4 тисяч. Тож уявіть, яку віслюкову какофонію цілодобово слухали учасники експедиції", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зараз навколо станції пінгвінів немає, а от на острові ще можна зустріти окремих особин чи невеликі групи до 5 птахів.

"Найімовірніше, це ті, в кого дещо "запізнився" період линяння. Інші ж, відбувши в нас шлюбний сезон та перелинявши, вирушили на північніші території, де тепліше, а отже є більший доступ до відкритих ділянок океану", - зазначають полярники.

На зиму віслючкові пінгвіни перебираються у тепліші зони (фото: Дмитро Кричун)

Для пінгвінів важлива відкрита вода, адже в ній вони добувають їжу - криль та рибу. Але оскільки клімат змінюється і зими в районі "Вернадського" стають теплішими, то нині зустріти поодиноких чорно-білих кочівників поблизу станції можна навіть в зимові місяці.

"Проте масове повернення пінгвінів ми чекаємо антарктичною весною, коли вони знову припливуть на Галіндез, щоб тут будувати гнізда та "народжувати" малечу", - зазначають полярники.

Пінгвіни масово повертаються до станції на початку антарктичної весни (фото: Дмитро Кричун)

Морські котики і слони на "відпочинку"

"А ще антарктична осінь - це період гостювання на нашому острові субантарктичних морських котиків та молодих південних морських слонів. Котики припливають сюди для відпочинку на рівних кам'янистих "ложах". Причому, деяким з них так до вподоби околиці "Вернадського", що вони не залишають їх і взимку", - йдеться у повідомленні.

Морські слони здебільшого мешкають в районі Субантарктики, де на островах з весни до осені (на період розмноження та линьки) влаштовують берегові лежбища, а взимку повертаються до морського способу життя.

Морські котики і слони "гостюють" поблизу станції "Вернадський" (фото: Дмитро Кричун)

"Водночас молоді тварини, які ще не беруть участь у розмноженні, восени іноді припливають на наш острів, щоб "відпочити". І, як і котики, дуже не люблять, коли хтось тривожить їхній солодкий сон", - пишуть полярники.

Також на острові є декілька видів птахів, які живуть в районі станції цілий рік. Наприклад, сивка біла чи домініканський мартин.

Декілька видів птахів живуть на острові цілий рік (фото: Дмитро Кричун)