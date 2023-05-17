Пингвины, котики и слоны: смотрите, какие милые "соседи" живут рядом с украинскими полярниками (фото)

Массовая миграция пингвинов

"В Антарктике приближается зима, поэтому у украинских полярников существенно уменьшилось их шумных соседей. Прежде всего речь идет о субантарктических пингвинах, которых также называют ишаковыми из-за характерных криков. Этим летом их количество на нашем острове Галиндез достигало 4 тысяч. Поэтому представьте какую какофонию слушали участники экспедиции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас вокруг станции пингвинов нет, а вот на острове можно встретить отдельных особей или небольшие группы до 5 птиц.

"Вероятнее всего, это те, у кого несколько "опоздал" период линьки. Другие же, отбыв у нас брачный сезон и перелиняв, отправились на северные территории, где теплее, а значит, есть больший доступ к открытым участкам океана", - отмечают полярники.

На зиму пингвины перебираются в более теплые зоны (фото: Дмитрий Кричун)

Для пингвинов важна открытая вода, ведь в ней они добывают еду - криль и рыбу. Но поскольку климат меняется и зимы в районе "Вернадского" становятся теплее, то сегодня встретить единичных черно-белых кочевников вблизи станции можно даже в зимние месяцы.

"Однако массовый возврат пингвинов мы ждем антарктической весной, когда они снова приплывут на Галиндез, чтобы здесь строить гнезда и "рожать" малышей", - отмечают полярники.

Пингвины массово возвращаются к станции в начале антарктической весны (фото: Дмитрий Кричун)

Морские котики и слоны на "отдыхе"

"А еще антарктическая осень - это период, когда на нашем острове гостюют субантарктические морские котики и молодые южные морские слоны. Котики приплывают сюда для отдыха на ровных каменистых "ложах". Причем, некоторым так нравится окрестности "Вернадского", что они не покидают их и зимой", - говорится в сообщении.

Морские слоны по большей части обитают в районе Субантарктики, где на островах с весны до осени (на период размножения и линьки) устраивают береговые лежбища, а зимой возвращаются к морскому образу жизни.

Морские котики и слоны "гостят" возле станции "Вернадский" (фото: Дмитрий Кричун)

"В то же время молодые животные, еще не участвующие в размножении, осенью иногда приплывают на наш остров, чтобы "отдохнуть". И, как и котики, очень не любят, когда кто-то тревожит их сладкий сон", - пишут полярники.

Также на острове есть несколько видов птиц, которые обитают в районе станции круглогодично. К примеру, сивка белая или доминиканский мартин.

Несколько видов птиц обитают на острове круглый год (фото: Дмитрий Кричун)