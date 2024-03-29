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Над Києвом "запалало" небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)

Київ, П'ятниця 29 березня 2024 19:40
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Над Києвом "запалало" небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото) Як змінилася погода у Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

29 березня мешканців Києва могла здивувати та приємно вразити погода. Спочатку небо затягнуло хмарами й почався дощ, а потім усі могли побачити неймовірну красу.

РБК-України (проект Styler) зібрало найбільш яскраві кадри "палаючого" неба над Києвом, які вам можуть сподобатися.

"Подарунки" від погоди

Спочатку небо над Києвом затягнуло хмарами. Почався сильний дощ, а потім - град. На тлі того, що повітря в столиці вже почало теплішати, сніжні опади всіх здивували.

Над Києвом &quot;запалало&quot; небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)

Град у Києві (скріншот)

Веселка та багряне небо

А потім на киян чекав більш приємний сюрприз. Небо стало "палати" просто під час того, як вулиці ще засипало градом. Коли ж негода вгамувалася, з'явилася неймовірна веселка.

Над Києвом &quot;запалало&quot; небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)

Над Києвом &quot;запалало&quot; небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)

Над Києвом &quot;запалало&quot; небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)

Багряне небо у столиці (скріншоти)

"Палаюче" небо вразило мережу та мешканців столиці. Усі активно діляться кадрами з неймовірною красою та не приховують захвату. Таке буває дуже рідко.

Над Києвом &quot;запалало&quot; небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)

Над Києвом &quot;запалало&quot; небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)

Над Києвом &quot;запалало&quot; небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)Небо над Києвом (фото: РБК-Україна)

Веселка була настільки великою, що її верхня частина "ховалася" у хмарах. Втім, від цього гірше не стало.

Над Києвом &quot;запалало&quot; небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)

Веселка у Києві (фото: t.me/privatnamemarnya)

Над Києвом &quot;запалало&quot; небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)Веселка в столиці (скріншот)

Такі раптові погодні зміни буквально підірвали мережу. Користувачі зазначають, що краса "палаючого" неба підіймає настрій, а веселка дає надію на те, що все буде добре.

Над Києвом &quot;запалало&quot; небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)Небо над Києвом (кадр надано для РБК-Україна)

Нагадаємо, нещодавно з'явилася підбірка з 5 свіжих фільмів і одного серіалу, які треба подивитися прямо зараз.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, як будують фортифікаційні споруди на лінії оборони у Харківській та Сумській областях.

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