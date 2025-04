Пилот виртуозно посадил самолет на автобан и не задел ни одну машину: зрелищное видео

Инцидент произошел на BR-101 в Гарува, северная Санта-Катарина в Бразилии. Одномоторный самолет вынужден был совершить посадку прямо посреди автомагистрали. Он завис над трассой, чтобы поймать подходящий момент и сесть, а у машин было буквально несколько секунд, чтобы избежать аварии с самолетом.

На видео можно увидеть, как самолет через несколько секунд приземляется на автобан между двумя грузовиками. Сначала его немного заносит, а затем он останавливается на обочине оживленной дороги.

Выяснилось, что пилот был вынужден пойти на такую посадку самолета из-за поломки двигателя. Особого выбора у него не было и пришлось садиться прямо на трассу, по которой на большой скорости ехали автомобили.

Emergency landing this morning on BR-101 in Garuva, northern Santa Catarina, Brazil. A single-engine plane landed right on the highway. The solo pilot walked away unharmed.pic.twitter.com/Ul1OJBsrQG