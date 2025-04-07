Пилот виртуозно посадил самолет на автобан и не задел ни одну машину: зрелищное видео

Водители на автостраде были шокированы, когда прямо перед ними на трассу начал садиться самолет. Сначала он завис над дорогой и чудом уклонился от линий электропередач, а затем плавно устроился между автомобилями.

Где это происходило и как пилот не задел ни одну машину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ladbible .

Инцидент произошел на BR-101 в Гарува, северная Санта-Катарина в Бразилии. Одномоторный самолет вынужден был совершить посадку прямо посреди автомагистрали. Он завис над трассой, чтобы поймать подходящий момент и сесть, а у машин было буквально несколько секунд, чтобы избежать аварии с самолетом.

На видео можно увидеть, как самолет через несколько секунд приземляется на автобан между двумя грузовиками. Сначала его немного заносит, а затем он останавливается на обочине оживленной дороги.

Выяснилось, что пилот был вынужден пойти на такую посадку самолета из-за поломки двигателя. Особого выбора у него не было и пришлось садиться прямо на трассу, по которой на большой скорости ехали автомобили.

Emergency landing this morning on BR-101 in Garuva, northern Santa Catarina, Brazil. A single-engine plane landed right on the highway. The solo pilot walked away unharmed.pic.twitter.com/Ul1OJBsrQG — Volcaholic (@volcaholic1) April 5, 2025

К счастью, все участники этого инцидента остались невредимыми. Пилот самолета - 29-летний Матеус Ренан Каладо и его пассажир, 71-летний бизнесмен Вальдемиро Хосе Минелла - не пострадали. Самолет сел на автобан между машин (фото: Х/Полиция Бразилии)

Ни один автомобиль самолет не задел и водители, которые оказались прямо под самолетом и за ним - разве что немного испугались. К вечеру самолет с трассы убрали и движение автомобилей восстановили.