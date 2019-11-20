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Пилот самолета жестко оконфузился при приземлении в Киеве (видео)

STYLERКурьезы    20.11.2019 - 13:40
Пилот самолета жестко оконфузился при приземлении в Киеве (видео)
Пилот самолета оконфузился в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Самолет успешно приземлился в Жулянах в Киеве, но пилот допустил досадную ошибку

Пилот авиакомпании лоукостера, работающего на рынке авиаперелетов в Украине, оконфузился из-за Киева. При приземлении в аэропорту Жуляны в Киеве он перепутал названия столиц, поприветствовав пассажиров в Москве. В сети появилось видео с досадным конфузом.

Инцидент произошел на борту самолета компании WizzAir, что совершал перелет из аэропорта Лутон в Лондоне (London Luton Airport) в Киев.

За кадром слышно, как пилот после успешного приземления говорит "Леди и джентельмены, WizzAir рад приветствовать вас... (пауза) в Москве".

Но затем быстро исправляется, говоря, что компания "рада приветствовать пассажиров в Киеве". Интересным фактом является и то, что самолет в Москву совершал вылет в одно и то же время, что и в Киев. Возможно, на протяжении нескольких секунд пассажиры думали, что прилетели в Москву.

Пилот самолета оконфузился в Киеве (видео: YouTube/Topfelya)

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